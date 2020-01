Lo scorso martedì alla conferenza stampa di Sanremo sono state svelate le vallette che saliranno sul palco dell’Ariston e nella rosa dei nomi manca quello di Vanessa Incontrada, che non parteciperà al Festival perché impegnata in altri progetti lavorativi.

Il motivo che ha spinto Vanessa a rinunciare al Festival

Agenda 2020 ricca di appuntamenti per Vanessa Incontrada, fortemente voluta dal pubblico al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo. L’attrice e conduttrice, però, non parteciperà come valletta sanremese perché impegnata a teatro, secondo le dichiarazioni riportate da TV Sorrisi e Canzoni.

Il 7 febbraio, infatti, debutta a teatro con Scusa sono in riunione, ti posso richiamare? di Gabriele Pignotta, lo spettacolo avrà luogo presso la Fonderia Follonica di Grosseto: “Si tratta di un testo esilarante. Per circa due mesi lo porteremo in alcuni piccoli teatri italiani per provarlo e aggiustarlo. Ma la tournée ufficiale inizierà nel 2021“. L’assenza di Vanessa Incontrada a Sanremo è stata dunque dettata dalla fitta agenda dell’attrice, impegnata per tutto l’anno non solo a teatro, ma anche in tv.

Vanessa Incontrada divisa fra teatro e televisione

Oltre alla presenza nei teatri italiani, Vanessa Incontrada continuerà ad essere attiva sul piccolo schermo.

Infatti dal 2 febbraio andrà in onda su Rai 1 Come una madre, la miniserie girata al fianco di Giuseppe Zeno. Ad aprile invece Vanessa inizierà le riprese per un nuovo film di Rai 1: “Il titolo non è stato ancora deciso, ma vi posso anticipare che sarà un melò, non una commedia. Mentre a settembre mi aspetta un altro set, senza contare che in estate dovrebbero esserci anche i Music Awards“. Il pubblico dovrà dunque fare a meno di Vanessa nelle serate dedicate alla canzone italiana, per la talentuosa italo-spagnola sarebbe stato difficile gestire un’agenda così piena di impegni con il Festival di Sanremo, ma sarà comunque possibile vederla all’opera con il nuovo spettacolo in arrivo.