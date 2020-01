Laura Chimenti è una delle 5 co-conduttrici scelte da Amadeus per la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Volto noto del Tg1 e madre di tre figlie, ha ammesso di non voler tradire il proprio ruolo di giornalista impegnata nonostante non sia nuova ad alcune incursioni nel mondo del varietà.

Laura Chimenti: gli esordi e la conduzione del Tg1

Nata a Roma nel 1976, Laura Chimenti coltiva la passione per il giornalismo fin da bambina. Le prime opportunità di lavoro arrivano nell’agenzia giornalistica Asca e poi in Rai, a partire dal 1996, dove realizza e conduce la rubrica Style, che si occupa di moda, tendenze e lifestyle.

Nel 2000, dopo essere diventata giornalista professionista, approda al Tg1, prima nella redazione mattina e poi nella redazione economica, di cui fa parte ancora oggi.

È proprio in questi anni che affina il ruolo di conduttrice del telegiornale, soprattutto nelle edizioni mattutine e pomeridiane. Nel 2010 arriva un’ulteriore svolta, quando Maria Luisa Busi, una delle conduttrici dell’edizione delle ore 20, lascia per contrasti con l’allora direttore Augusto Minzolini. Per Laura Chimenti si aprono così le porte per la conduzione dell’edizione più importante del Tg1, ruolo che continua a svolgere tutt’ora.

Le apparizioni televisive

Quello di Sanremo sarà un nuovo capitolo della sua carriera, ma la partecipazione a programmi di intrattenimento non è una novità assoluta per lei. In passato, infatti, è stata ospite di Fabio Fazio al Rischiatutto, di Elisa Isoardi a La prova del cuoco e del suo collega Alberto Matano a Photoshow, senza dimenticare l’incursione nei panni di commentatrice a Ballando con le stelle.

Proprio parlando di una possibile partecipazione come concorrente al talent show di Milly Carlucci, aveva spiegato di non ritenerla in linea con le proprie responsabilità nel Tg1: “Non lo vedo molto compatibile col ruolo che svolgo per l’azienda – aveva dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni – Per carità, non critico chi lo fa, ma per come sono fatta io non credo che sarebbe opportuno”.

Aumenta quindi la curiosità di vederla sul palco dell’Ariston e di capire quale ruolo abbia ritagliato per lei Amadeus.