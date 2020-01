Rita Pavone torna a cantare per la quarta volta sul palco dell’Ariston nella 70esima edizione del Festival di Sanremo, dopo 48 anni dall’ultima partecipazione in veste di concorrente.

Rita pavone, passato e presente sul palco dell’Ariston

Rita Pavone nel 2017 ha ricevuto un premio alla carriera proprio sul palco dell’Ariston, lo stesso su cui tornerà a esibirsi tra pochi giorni, una scelta che ha scatenato non poche polemiche sui social. Politica a parte, Rita Pavone conduce una vita fatta di musica e di successi con 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Rita Pavone entra nelle classifiche di Gran Bretagna, Francia, Germania, Brasile e incide dischi in 7 lingue.

Tra i suoi successi più noti La partita di pallone, Sul cucuzzolo, Come te non c’è nessuno, Il ballo del mattone e Datemi un martello, Ghegheghè, questi solo alcuni dei tormentoni diventati iconici per gran parte degli italiani. Nel 1964 arriva l’interpretazione de Il giornalino di Gian Burrasca ed esce Viva la pappa col pomodoro, un successo amato da grandi e piccini tradotto in inglese, spagnolo e tedesco.

La vita privata di Rita Pavone e Teddy Reno

Nata a Torino il 23 agosto 1945, Rita Pavone incanta il pubblico sin da giovanissima con il suo talento.

Nel 1962 Rita vince il Festival degli sconosciuti di Ariccia: assieme alla vittoria conquista anche il cuore di Teddy Reno, prima suo pigmalione poi compagno di vita. 6 anni dopo il festival i due cantanti convolano a nozze, suscitando non poche polemiche data la differenza di età e il precedente matrimonio di Teddy Reno.

Si stabilizzano in Svizzera, dove crescono i figli Alessandro e Giorgio. Nel 2006 Rita Pavone si prende un periodo di pausa dalla frenesia del lavoro, torna con un nuovo disco intitolato Masters nel 2013.

Per tutti i fan di Rita Pavone desiderosi di ascoltare il nuovo brano Niente (Resilienza 74) in gara a Sanremo parte dunque il conto alla rovescia, specialmente dopo le dichiarazioni della cantante nell’intervista su La Repubblica: “Credo nella mia canzone e nella mia voce che a 74 anni è ancora limpida“.