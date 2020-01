Se cadi ti rialzo. Oppure mi sdraio accanto a te, scriveva Cortazar ed è una frase che ben si confa parlando, in senso più letterale che lato, del Festival di Sanremo. Non solo musica, non solo canzoni, non solo grandi successi con o senza podio, non solamente scandali e polemiche: parlare del Festival di Sanremo significa ricordare qualsiasi evento, anche il più imbarazzante che possa essere accaduto sul palco dell’Ariston.

Tra questi, come non passare in rassegna anche le cadute da quei gradini che tanto incutono terrore di edizione in edizione a conduttrici e vallette chiamate a confrontarsi con la scalinata del Festival, la più temuta dai tacchi a spillo.

Il tracollo della Hunziker salvata dall’eroico Baudo

Festival di Sanremo 2007 – Passando in rassegna le cadute più “clamorose” del Festival bisogna tornare indietro di qualche anno, al 2007 quando sfortunata protagonista del “crollo” fu la bellissima Michelle Hunziker. L’abito certo non fu suo alleato nello sventare il tracollo ma fortunatamente, al suo fianco un valorosissimo Pippo Baudo l’aiutò subito a rialzarsi tra le risate e gli applausi del pubblico. D’altronde, la tensione della serata finale non ricade solamente sui cantanti in gara ma anche su chiunque attraversi il palco dell’Ariston e anche la Hunziker può entrare di merito nella lista delle “vittime” di Sanremo.

Maria De Filippi, anche la Queen cede all’emozione

Festival di Sanremo 2017 – Nemmeno una persona che di palchi ne ha varcati migliaia, per tutta la vita, ha saputo gestire l’emozione e le tremolanti gambe sul palco dell’Ariston di Sanremo. Parliamo di Maria De Filippi, la regina del palcoscenico anche lei tradita però dalla forte trepidazione del Festival che ha rischiato di giocarle un bruttissimo scherzo.

La De Filippi però, fasciata in un brillante abito bianco, è riuscita a scansare il pericolo di finire a terra traballando solamente per qualche lungo secondo. C’è da credere però che, anche nella peggiore delle ipotesi, la De Filippi sarebbe riuscita ad evitare il disastro: pronto a soccorrerla dietro di lei, il fidato amico Carlo Conti già pronto con mani protese a sorreggerla.

Guarda il video:

Sabrina Impacciatore tradita dal tacco

Festival di Sanremo 2018 – Corre l’anno di Una vita in vacanza, una vecchia che balla… mentre sul palco dell’Ariston c’è una Sabrina Impacciatore che inciampa.

Tradita da un altissimo tacco e da un vestito pomposo, a nulla è valso un primo disperato soccorso per tenerla in piedi offertole da Michelle Hunziker. Tra le risate generali, quella di Sabrina Impacciatore è stata sicuramente una delle cadute più eclatanti e plateali che si siano viste sul palco del Teatro Ariston. Un momento particolarmente comico avvenuto sotto gli occhi di Favino e Baglioni e che ha saputo smorzare la tensione aleggiante in sala prima della proclamazione del vincitore del Festival.

Guarda il video:

Rocco Papaleo vittima del palco del Dopofestival

Festival di Sanremo 2019 – Una vera e propria “caduta con stile” quella di Rocco Papaleo che sul palco del Dopofestival, giusto nel corso dell’ultima 69esima edizione del Festival di Sanremo, è del tutto scivolato a terra facendo dubitare per lunghi secondi il pubblico sulla veridicità dell’accaduto, in bilico tra inganno e imprevisto. Rocco Papaleo si stava avvicinando alla Marchetto quando all’improvviso il palco di Sanremo non gli è stato complice facendolo scivolare a terra. “Volevi fare un’entrata ad effetto? Eh ci sei riuscito“, le parole della Marchetto nel tentativo di rompere l’imbarazzo trattenendo, in maniera evidente, le risate. Tutto ovviamente si è risolto tra gli applausi e i sorrisi del pubblico e con un plateale “Tutto a posto, tutto a posto tranquilli” dell’attore ritornato subito in pista.

Guarda il video: