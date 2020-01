Nel disastro aereo avvenuto in Iran, a Teheran, lo scorso 8 gennaio, hanno perso la vita 176 persone. La tragedia è stata al centro del dibattito pubblico per settimane, e ancora oggi i media internazionali continuano a riportare notizie riguardi l’accaduto e le famiglie delle vittime.

Un ragazzino di soli 13 anni, rimasto orfano del padre, ha tenuto un toccante discorso in Canada. Trattenendo le lacrime, anche se con evidente fatica, ha parlato del proprio papà.

Ryan Pourjam, figlio di un passeggero che era a bordo del Boeing ucraino, ha tenuto un commovente discorso all’Università Carleton, a Ottawa, in Canada, in cui ha parlato di suo padre e del loro rapporto.

Le sue dolci parole hanno immediatamente fatto il giro del mondo. “Non riesco a ricordare un solo momento in cui mio padre Mansour sia stato negativo nella voce e nei comportamenti” dice il piccolo Ryan, e continua: “Mi diceva di essere sempre positivo, sia nei periodi brutti che in quelli belli“. Anche se con evidente dolore, continua il suo discorso e dice con fermezza: “Ci volevamo molto bene“.

A week after his father was killed in the Iran plane crash, 13-year-old Ryan Pourjam approached the podium with a moving speech about who his father was and the life lessons he left behind https://t.co/qkgrfDXcoC