Il 2020 parte con il botto per Verissimo, di Silvia Toffanin: ascolti record per una puntata che segna il dato migliore della stagione. Non va male anche per Barbara d’Urso, che ha tenuto testa al successo di Chi m’ha visto, su Raiuno, a suon di servizi ‘choc’. Grande sorpresa a C’è Posta per Te, con una Mara Venier effervescente a dominare il parterre di super ospiti.

Ascolti del 18 gennaio: Verissimo vola

Verissimo da record: nella puntata del 18 gennaio scorso, Silvia Toffanin ha incassato un trionfo assoluto d’ascolti nella fascia pomeridiana. Un successo che conferma il gradimento del pubblico nei confronti del talk Mediaset e della sua conduttrice, osannata da un ventaglio sempre più vasto di telespettatori.

3.138.000 persone davanti agli schermi per la reginetta indiscussa di Canale 5, con uno share che ha toccato la vetta del 22.04%. Anche stavolta, la rosa di ospiti scelta per tenere compagnia al pubblico ha funzionato: Sinisa Mihajlovic e Michele Bravi hanno permesso di toccare punte straordinarie di circa 3.500.000 spettatori.

Barbara d’Urso a colpi di servizi ‘choc’

Se la Toffanin incassa il favore assoluto del pomeriggio Mediaset, non va proprio male a Barbara d’Urso.

Carmelita ha ripreso discretamente quota con il ritorno del suo Live, dopo la pausa delle festività, a colpi di servizi ‘choc’. La padrona di casa ha registrato 2.502.000 spettatori, con uno share pari al 14,1%, una puntata in cui è andata in scena la titanica lite tra la madre di Luigi Mario Favoloso e Nina Moric, ma anche la trasformazione del ‘Ken Umano’ Rodrigo Alves in ‘Barbie’.

Non manca l’agguerritissima concorrenza di format rodati come Non è l’Arena, Che tempo che fa, Amore Criminale.

Sono questi i programmi che si scontrano direttamente con il suo show e che, domenica scorsa, hanno insidiato il prime time del Biscione con questi numeri: 1.355.000 spettatori con il 6,7% per Giletti, 2.288.000 spettatori con il 9% di share per Fazio e l’ospite Uma Thurman, e infine 991.000 spettatori e il 4,1% di share per Veronica Pivetti.

Nel corso dell’appuntamento del 19 gennaio scorso c’è stato anche il successo di Chi m’ha visto (con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino su Raiuno), film che ha incassato una media di 3.004.000 spettatori con il 12.8% di share.

Mara Venier incanta a C’è Posta per Te

Il 18 gennaio è stata anche la volta di un nuovo appuntamento con Maria De Filippi e il suo Cè Posta per Te, che ha tenuto incollati allo schermo 5.914.000 spettatori, per uno share del 30.9%.

Tra gli ospiti la spumeggiante Mara Venier che, durante la consegna del regalo (un viaggio) ai protagonisti della toccante storia per cui è intervenuta, ha rivelato un retroscena dello show scatenando le risate in studio.

La conduttrice di Domenica In, infatti, ha detto a tutti che gli omaggi sono pagati dalla padrona di casa, non dagli ospiti che intervengono per portare a termine le sorprese: “Siccome paga Maria (De Filippi, ndr) andate dove volete, scegliete il posto più costoso“.