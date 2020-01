Cosa porterà in scena questo sabato Maria De Filippi per stupire il suo affiatatissimo pubblico di C’è Posta per Te? Ovviamente, alle forti storie da fazzoletti e risate, la Queen avrà modo di portare ai piedi della gigante busta anche ospiti di tutto rispetto, particolarmente amati dal pubblico.

C’è Posta per Te: la seconda puntata

Dopo il record segnato dal debutto di C’è Posta per Te dello scorso sabato – uno share pazzesco che non si vedeva dal lontanissimo 2002 – Maria De Filippe si accinge a portare in scena il sabato sera, in prima serata, la seconda puntata del suo format, uno dei più amati in assoluto.

In tanti però già si stanno domandando: chi pescherà questo sabato dal cilindro magico degli ospiti?

Ospite della seconda puntata di #CePostaPerTe Can Yaman 😍 Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5! Ci sarete, vero? pic.twitter.com/rkru3RDe00 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 15, 2020

Mara Venier e Can Yaman ospiti della seconda serata

Circolavano già da tempo le voci sul presunto arrivo a C’è Posta per Te dell’amatissimo attore Can Yaman, e così sarà. L’attore e avvocato di Istanbul, diventato un vero e proprio sex symbol grazie al successo della serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, sarà infatti uno degli ospiti “regalo” che Maria De Filippi farà scendere dalle scale di C’è Posta per Te.

Come da rito però, Can Yaman non sarà il solo super ospite: insieme a lui, dietro le quinte, ci sarà infatti anche l’amatissima conduttrice, nonché intima amica di Maria De Filippi, Mara Venier.

Mara Venier sarà tra gli ospiti della seconda puntata di #CePostaPerTe! Ci vediamo sabato alle 21.10 su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/WgHoLQaios — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 16, 2020

Mara Venier, un’agenda fitta d’impegni

A riferire queste indiscrezioni sul “cast” della prossima puntata di C’è Posta per Te, è il sempre ben informato Davide Maggio. C’è dunque un po’ di spazio nell’agenda di Mara Venier, impegnata sul fronte domenicale con la sua Domenica In che continua ad essere un vero e proprio successo per la Rai ma anche prossima a varcare la soglia del Teatro Ariston.

Per volere dell’amico Amadeus infatti, zia Mara sarà quasi sicuramente sul palco del 70esimo Festival di Sanremo in occasione della serata finale che vedrà la premiazione del big in gara.