Un periodo magico tanto Brad Pitt quanto per Jennifer Aniston, entrambi divi del momento sia sul grande che sul piccolo schermo. Dopo l’incontro al gala per le assegnazioni dei Golden Globes, i due si ritrovano anche alla serata dei SAG Awards, i premi assegnati dalla Screen Actor Guild.

L’incontro dietro le quinte ha già fatto storia. Sguardi languidi, larghi sorrisi complici e abbracci sinceri, Jen e Brad tornano a far sognare i fan con pochi scatti rubati.

Premi per Brad e Jen

Sia Brad Pitt che Jennifer Aniston hanno portato a casa la statuetta stanotte, lei per la serie tv The Morning Show uno dei primi prodotti di Apple+ TV, lui come migliore attore non protagonista per il film di Quentin Tarantino C’Era Una Volta Ad Hollywood.

Lui nel suo discorso ribadisce lo status da single, lei lo guarda orgogliosa e soddisfatta. Quando tocca a lei salire sul palco per ritirare il premio, lui interrompe la conferenza stampa per seguire l’ex moglie dal monitor, con altrettanto orgoglio.

Brad Pitt e Jennifer Aniston, l’intesa ritrovata

Ma è l’incontro tra i due ex coniugi che mette in luce una nuova intesa.

Dopo il divorzio i due hanno preso strade diverse: lui si risposato con Angelina Jolie, lei ha trovato un nuovo amore tra le braccia di Justine Theroux.

Solo a distanza di anni, in seguito alle ulteriori separazioni da questi nuovi compagni, e il momento di buio vissuto da Pitt a causa della riabilitazione, Brad e Jennifer hanno riscoperto un affetto sincero, che la scorsa notte si è manifestato in tutto il suo trasporto coinvolgente. Basta dare un occhio alle foto scattate ai due ex.