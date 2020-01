Joe Bastianich si prepara a sedere di nuovo in giuria, dopo Master Chef, ritorna ad Italian’s Got Talent, accanto a Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini.

Eppure quest’autunno, per una volta, ha voluto vestire i panni del “giudicato”, piuttosto che quelli del “giudice”. Lo ha fatto con la prima edizione di Amici Celebrities, dove si è cimentato con molti altri vip. Lo chef ha abbandonato i fornelli per dare sfogo ad un’altra sua grande passione, la musica.

L’esperienza ad Amici Celebrities

Il percorso tra i banchi di scuola di Amici Celebrities è stato lungo per Bastianich.

Lo chef, infatti, è arrivato ad un passo dalla finale, eliminato nella sfida con Emanuele Filiberto e Francesca Manzini.

Proprio in quell’occasione polemizzò con uno dei giudici, Platinette. Quando Joe si disse colpito dal giudizio, Platinette gli fece notare che un tempo a Masterchef, quando era lui a giudicare, non si faceva troppi scrupoli con i partecipanti.

Joe Bastianich su Amici Celebrities

Forse è per questo che lo chef ha ricordato la recente avventura da “concorrente”, parlandone come di qualcosa che non ripeterebbe. ” Mi sono messo in gioco a essere giudicato.

È stata un’esperienza molto forte e molto interessante, sicuramente da non ripetere” ha dichiarato Bastianich a TvBlog. Lui stesso riconosce che passare da giudice a giudicato non è una cosa semplice.

Intanto guada al futuro e nel suo futuro c’è Italian’s Got Talent. “Con Got Talent entro in un altro mondo, quelle delle emozioni. Esco dal mondo tecnico della cucina ed entro in un mondo diverso. Vedrete un giudice meno tecnico e più appoggiato sui sentimenti. Qui ci sono la musica, il ballo, lo spettacolo.

Ma la musica mi appartiene sempre e fa sempre parte della mia vita“.