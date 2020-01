Ospite di Caterina Balivo al programma Vieni Da Me, Samantha De Grenet ha parlato del suo periodo difficile vissuto qualche tempo fa, nel corso della sua intervista della cassettiera.

Riesce a controllare le lacrime, ma cede all’emozione, quando la Balivo le fa le recapita il videomessaggio di suo figlio Brando. Lì la showgirl si lascia andare completamente e si abbandona al pianto carico di commozione.

Samantha De Grenet trattiene le lacrime

La padrona di casa, Caterina Balivo, ricorda al pubblico di Viene Da Me che la sua ospite ha vissuto un momento buio.

“Sono stata male” conferma la De Grenet con le lacrime agli occhi. “Ora sto bene“. Ma quando la conduttrice le chiede: “Tutto finito?” Samantha risponde: “Ma non è mai tutto finito, perché ci sono tante cose da fare, mi sono operata“.

La De Grenet non sembra convinta di volerne parlare in pubblico. “Però Cate di queste cose è difficile parlarne. Tante volte ho pensato ‘Ok, parlo di questa cosa come voglio io’, poi però sei frenata perché ci stanno quei 4 stupidi che pensano ‘ecco un’altra che parla delle sue cose per un po’ di visibilità’.

Ho lattato da sola per un anno e mezzo“. Con molta difficoltà Samantha racconta ciò che ha provato nel corso di questa battaglia, senza scendere in dettagli, senza farsi tradire dall’emozione.

Samantha De Grenet si commuove

È con le parole del figlio Brando, che le giungono attraverso una lettera, che Samantha commossa, non trattiene più le lacrime. “Mamma, con te non mi sono mai annoiato o sentito triste” dice Brando nella sua videolettera. “Sei il massimo che un ragazzo della mia età possa immaginare.

Sei una mamma fantastica e non c’è giorno in cui io non mi senta fortunato. Ti amo tanto!“.

La De Grenet asciugandosi le lacrime dichiara: “Ora le ho rimandate su, negli occhi“. A queste parole la Balivo ha commentato: “Una vera attrice: riesce addirittura a rimandare su le lacrime!“.