Il Festival di Sanremo è ormai alle porte, le stesse che le polemiche degli ultimi giorni stanno letteralmente scardinando. Non si placa la furia sulle dichiarazioni di Amadeus, sono arrivati i forfait di Monica Bellucci e Salmo (già annunciati), la furia leghista si è abbattuta su alcuni dei testi in gara e la pressione, su quello che diranno Benigni e Fiorello tra un paio di settimane, è alle stelle. È Sanremo, bellezza (giusto per appropriarci di una citazione alta) e pensare di arrivare al 4 febbraio senza il peso delle polemiche è impossibile.

Su questo Festival, sappiamo già praticamente tutto (cast, testi dei brani, cachet del conduttore, scenografia, ospiti) ma cosa sappiamo realmente del Festival, in generale? Perché 70 anni di Sanremo non sono affatto bastati per darci una preparazione adeguata sull’evento italiano più catalizzatore dell’anno.

Storia: i dati che sorprendono

Oggi Sanremo tiene in ostaggio davanti alla tv circa la metà della platea italiana, ma sapevate che la prima edizione fu talmente povera di pubblico che dovettero andare a cercarlo? Le cose erano ben diverse: il Festival veniva trasmesso via radio e aveva solo tre concorrenti in gara: Achille Togliani, il Duo Fasano e Nilla Pizzi.

Il teatro Ariston non era preso proprio in considerazione perché la kermesse si svolgeva – e lo ha fatto fino al 1976 – al Casinò. A “creare” uno dei programmi televisivi più longevi in assoluto non fu però Pippo Baudo (nonostante si faccia fatica ad associare un altro volto alla storia del Festival) ma furono Angelo Nicola Amato e Angelo Nizza, il direttore delle manifestazioni del Casinò di Sanremo e un giornalista radiofonico.

Amadeus conduce Sanremo Giovani

Il Sanremo dei record

Non esiste un’artista che ha vinto per più volte il Festival: ne esistono due.

Il record è, a pari merito, di Domenico Modugno e Claudio Villa (entrambi con 4 titoli). Il cantante più giovane a salire sul palco è stata Gigliola Cinquetti a soli 16 anni, il più anziano Roberto Vecchioni (che vinse nel 2011) a 67 anni. Il record della cantate più pagata, invece, va a Jennifer Lopez che intascò 800mila euro per esibirsi come super ospiti. Fiumi di quattrini anche per i conduttori.

I più pagati? Secondo le indiscrezioni uscite anno per anno nei tabloid sarebbero Conti, Bonolis e Panariello. E adesso, che ne sappiamo un po’ di più, proviamo a concentrarci sulle canzoni. Ma, spoiler: non ce la faremo. Chi ama il Festival ama tutto il pacchetto Sanremo. Polemiche incluse.