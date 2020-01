La maggioranza del pubblico tifava per la scoppiettante Giovanna Abate, ma il cuore del tronista Giulio Raselli batte per un’altra persona e sceglie Giulia D’Urso. Durante la scelta, trasmessa in diretta su Canale 5, il tronista si lancia in una profonda dichiarazione d’amore.

La reazione di Giovanna Abate alla scelta di Giulio Raselli

Giovanna Abate, soprannominata il macigno, si è fatta amare dalla maggior parte del pubblico per le sue reazioni dettate dall’istinto e reazioni di pancia, com’è solito definirle l’opinionista Gianni Sperti, che sino alla puntata della scelta non ha nascosto la preferenza nei confronti della giovane romana.

Dopo aver visto i filmati di entrambi i percorsi, Maria De Filippi fa uscire le due corteggiatrici e, come da tradizione di Uomini e Donne, chiede agli opinionisti di esprimersi sui pronostici della scelta: Tina non ha dubbi, la donna che ha rapito il cuore del tronista è Giulia D’Urso.

Infatti, il pubblico presente in studio sussulta quando Raselli dichiara di voler far entrare per prima Giovanna, poiché torna in auge la tradizione del programma, secondo cui la prima a essere chiamata è la non scelta, maledizione del primo nome confermata subito dopo dalle parole di Giulio Raselli.

Giovanna Abate si risente del rifiuto, supportata dal pubblico: “Io non lo so se i tuoi sentimenti sono stati veri, ma i miei sì”.

Giulio Raselli non ci sta e ribatte: “Devi sempre rovinare ogni momento, se il mio cuore mi porta da un’altra parte dev’essere una colpa? Se sono innamorato di un’altra persona devo chiedere scusa a lei? Ma dove esiste?“, sostenendo di non doversi giustificare con lei se si è innamorato di un’altra.

I toni accesi e l’imbarazzo del momento costringono Giovanna Abate ad abbandonare lo studio ma senza risparmiare frecciatine contro il comportamento di Giulio Raselli: “Avrei voluto usare più parole per screditarti, ma tu riesci a screditarti da solo”.

Il “Ti amo” di Giulio Raselli e l’incentivo di Maria De Filippi

Una volta calmate le acque, Maria De Filippi fa entrare in studio Giulia D’Urso. Giulio Raselli ha difficoltà a parlare, nonostante si sia più volte definito una persona logorroica, tra silenzi e sospiri interviene Maria De Filippi che sprona Giulio Raselli a dire quelle “due paroline” emerse durante il confronto con Giovanna Abate sul sentimento che prova nei confronti di Giulia D’Urso e così, aiutato dalla De Filippi, Giulio si dichiara: “Arrivavo a casa, negli studi, in albergo o a lavoro e non ce la facevo più a stare senza di te.

L’unica cosa che posso dirti adesso è ti prego dimmi di sì perché ti amo!“.

Segue un lungo bacio sulle note di Stringimi più forte sotto una pioggia di petali rossi e, dopo qualche gaffe e qualche parolaccia di troppo in diretta nazionale da parte di Giulio Raselli, i due ragazzi si lanciano teneri sguardi mentre in sottofondo Tina e Gianni continuano a battibeccare sulla sincerità dei sentimenti di Giulio. Alla fine, però, tutti concordano sul fatto che la priorità debba essere la felicità di Giulio e Giulia, a prescindere dalle preferenze del pubblico. Durante il trono, Giulio si è mostrato protettivo e premuroso nei confronti di Giulia, una ragazza timida e introversa che, nonostante silenzi e segnalazioni, ha fatto breccia nel cuore di Giulio Raselli senza bisogno di tante parole. Ora non resta che vedere se la redazione di Maria De Filippi deciderà di accontentare i fan di Giovanna Abate mettendola sulla trono.