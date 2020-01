Il reality prima, la trasmissione poi. È un sottile e velato ricatto non dichiarato quello che alcune stelle della tv subiscono nel momento che intercorre tra la chiusura (spesso in faccia) della porta di un’azienda e l’apertura del portone di un’altra. Anche se i dirigenti di rete preferirebbero chiamarlo accordo o scambio o incredibile opportunità di visibilità. Era successo con Simona Ventura, ricorderete, sbarcata come concorrente sulla sua Isola dei Famosi per poi passare a Selfie e, in seguito, a Temptation Island e – probabilmente – succederà anche con Adriana Volpe, in cerca di una nuova collocazione dopo il foglio di via da parte della Rai.

Perché se è vero che i per i vari influencer, parenti o amanti di, figli d’arte o starlette agli albori i reality possono essere un trampolino, per professionisti navigati – con curriculum, esperienza e reputazione – è quasi sempre un rischio. E il cachet non può essere l’unico motivo per cui correrlo.

“…Se mi gioco bene questo show”

A confermarlo, tra le righe, è stata proprio Adriana Volpe che in un’intervista rilasciata prima di entrare a Nuovo TV e uscita oggi ha dichiarato: “Guardo lontano con ottimismo e ci sono molte possibilità da vagliare.

Potrebbe esserci una continuità lavorativa se mi gioco bene questo show”. “Giocarsi bene” la carta del reality quindi, per conquistare visibilità e consensi da spettatori e dirigenti. Un vero e proprio investimento, al netto del rischio di umiliazione, che i conduttori preparati conoscono bene. La stessa Volpe, poco tempo fa, era infatti stata chiara: “Non è una vacanza, lavoro in Tv da 25 anni e sono consapevole del rischio. Condurrò bene il mio percorso”.

Niente docce sexy e riduzione al minimo di liti trash, anche se con Antonella Elia nei paraggi diviene difficile.

Le ipotesi in Mediaset

I rapporti con la Rai sono quindi chiusi e, pare, neanche nel migliore dei modi. La Volpe ne ha parlato anche in diretta al GF e ci è tornata nel corso della sua intervista: “Comincio l’anno con entusiasmo anche se la Rai è stata una grande delusione. È rimasta immobile nei miei confronti”. Ma, dopo il reality, cosa l’attende a Mediaset? Questa estate si vocifera di un turnover con la sempre più impegnata Barbara d’Urso alla guida di Domenica Live ma sembra fanta-televisione.

E già che siamo in vena di ipotesi fantastiche vale la pena sottolineare i numerosi tweet degli utenti che vorrebbero Volpe e Cucuzza come nuova coppia di Mattino Cinque.