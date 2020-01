View this post on Instagram

@giovanna_e_amadeus questa è sicuramente una notizia fantastica per L’Albania! Il Festival di @sanremorai e stato per tutti noi la colonna sonora di tante vite e generazioni. Arrivare al Festival di Sanremo per me e stato il più grande sogno della mia vita professionale. Amo L’Albania ma vorrei dire a voce alta “Amo L’Italia perché é il Paese più bello del mondo” e gli italiani sono “il popolo più bello del mondo in assoluto” ! #amoitalia #ilpaesepiubellodelmondo #fratellanza #italia #albania @giovanna_e_amadeus sarà un bellissimo Festival e tu te lo meriti Amadeus🙏🙏🙏 L’Albania ti è grata. Gratitudine sempre per @paolaperego17 che e stata la prima a sostenermi e a @luciopresta un Grande! ❤️❤️❤️🇮🇹🇦🇱🇮🇹🇦🇱🇮🇹 #conferenzastampa #sanremo2020 #raiuno