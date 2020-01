La conduttrice tv Barbara d’Urso è nota anche per il suo utilizzo dei social dove posta foto della sua vita privata che vuole condividere con i numerosi followers.

Nell’ultimo post di Instagram uno scatto inedito: una foto che risale a quando la donna aveva 20 anni al mare i costume da bagno.

Una Barbara al naturale che incanta il web

Nel post Instagram di pochi giorni fa la celebre conduttrice ha ricordato attraverso una foto un’estate spensierata al mare di alcuni anni fa. Barbara è infatti ritratta sorridente in bikini davanti al mare.

Nella didascalia si legge: “Vent’anni #vintage #ricordi #mare”.

Naturalmente sono moltissimi i like raggiunti dalla foto, più di 120 mila, e molti anche i commenti dei fan della bella conduttrice che hanno apprezzato la sua bellezza naturale come ritratta nella foto. “Che carina tutta al naturale”, “Eri un bijoux, bellissima”, “Bellissima ieri e oggi” sono alcune delle molte risposte alla foto da parte dei suoi followers più affezionati.

In effetti i molti seguaci della conduttrice sembrano aver apprezzato una foto più spontanea e naturale rispetto alle tanto criticate pose “plastiche” che posta Barbara d’Urso su Instagram.

Un carriera di successo iniziata in giovane età

È proprio quando aveva 20 anni, nel 1977, che la giovane Barbara d’Urso ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della televisione. In quegli anni lavora nella trasmissione Goal al fianco di Diego Abatantuono ma il vero successo lo incontrerà con la conduzione del Grande Fratello 3, dopo aver sostituito Daria Bignardi. Da lì inizia la conduzione di Pomeriggio 5 e Domenica Live, che la portano ad essere amata dal grande pubblico.

Dal 2019 inizia invece il suo nuovo talk serale Live – Non è la d’Urso, dove affronta diversi temi, dalla politica al gossip, confermandosi vincente negli ascolti.

L’ultima puntata, la prima del 2020, andata in onda ieri, ha registrato 2.502.000 spettatori, con uno share del 14,1%. Nell’ultimo post su Instagram la conduttrice esulta per gli ottimi ascolti del suo programma, che ha visto tra gli altri anche l’atteso ritorno in tv di Anna Oxa.