Karina Cascella sferra un commento tagliente su Wanda Nara, in particolare sul suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. La moglie di Mauro Icardi siede negli studi del reality in questa veste, insieme a Pupo, e per la Cascella ci sarebbe qualcosa di ‘incomprensibile’.

Karina Cascella: il commento su Wanda Nara

Tra le Instagram Stories di Karina Cascella è spuntato un commento che la dice lunga sul suo punto di vista in merito al ruolo di Wanda Nara al Grande Fratello Vip.

La signora Icardi è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista, al fianco di Pupo, ma l’ex volto noto di Uomini e Donne lancia un appunto che non tarda a farsi strada tra le colonne del gossip.

L’occasione è stata ‘servita’ da un utente proprio sui social, con un parere sulle decisioni inerenti al cast: “Al Grande Fratello come opinionista dovevano mettere te“.

Parole a cui la Cascella ha risposto immediatamente, senza risparmiare una frecciatina alla Nara: “Sono assolutamente d’accordo con te. “Anche perché io vi giuro che non capisco una mazza di quello che dice Wanda… Non è tempestiva, incisiva, e quando quell’unica volta interviene, non si capisce cosa abbia detto“.

Instagram story di Karina Cascella

Wanda Nara reagirà?

L’interrogativo monta dopo il commento pungente di Karina Cascella che, come in molte altre occasioni, non le manda certo a dire. Per il momento non sembra esserci alcun sintomo di risposta alle parole apparse online poche ore fa, mentre la moglie di Mauro Icardi era impegnata con la prima serata del format.

Il pensiero di Karina Cascella sembra assai chiaro, e non si esclude che l’attuale opinionista del reality intervenga con una replica a tutto social.

Poche settimane fa, prima dell’inizio della sua inedita avventura negli studi Mediaset, Wanda Nara si era detta pronta a far conoscere una nuova sfumatura della sua identità. Cosa che non sembra aver messo d’accordo tutti, in primis proprio Karina.