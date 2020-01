A distanza di un mese dal terribile incidente nel quale ha quasi perso la vita Lapo Elkann torna a camminare. La notizia è riportata dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto del rampollo della famiglia Agnelli.

L’incidente di Lapo a Tel Aviv

Era metà dicembre quando Lapo, di ritorno a Tel Aviv dopo una visita a Gerusalemme, è rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’Assuta Hospital di Tel Aviv. In coma e con numerose fratture, i medici gli hanno salvato la vita sottoponendolo a diversi interventi chirurgici.

Dopo le operazioni Lapo è stato trasferito in una clinica svizzera, a Sankt Moritz, per proseguire la convalescenza. Risalgono alla prima settimana dell’anno le foto, sempre pubblicate da Chi, dell’imprenditore piemontese in sedia a rotelle, spinta da un amico che lo ha aiutato durante la riabilitazione.

I progressi durante la riabilitazione in Svizzera

Grazie agli ultimi scatti pubblicati possiamo godere della vista di un Lapo in una forma sempre migliore. Sta riacquistando il peso perso in seguito all’incidente e ha abbandonato la sedia a rotelle, passando a un più pratico bastone da passeggio.

Lapo Elkann immortalato da Chi. Fonte/Chi

Con la fisioterapista della struttura, la dottoressa Marit Pasig, sta lavorando sul recupero del tono muscolare, oltre a diversi esercizi atti a recuperare coordinazione ed equilibrio. Lavorano insieme tre ore alla settimana, da quando le ferite più invalidanti hanno iniziato il percorso di guarigione.