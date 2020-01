Allestire questo Sanremo si sta rivelando più faticoso del previsto, deve aver pensato Amadeus, che dopo il forfait di Monica Bellucci rischia di perdere un’altra donna al suo fianco. Si tratta della bella modella argentina e fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez.

La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma i rumors cominciano a prendere forma. A lanciare lo scoop è il sito TvBlog in base ad alcune notizie rilasciata da La Stampa, che mette in guardia il pubblico sulla possibilità che la Rodriguez possa non prendere parte al Festival del 2020 come da programma.

Perché Georgina non ci sarà

Secondo le indiscrezioni sembra che la presenza di Georgina all’Ariston non sia stata ancora confermata a causa della sua richiesta di compenso. Pare che la modella sia disposta a prendere parte al Festival solo su una retribuzione di 100 mila euro. Decisamente troppo secondo gli organizzatori, nonostante i cachet molto alti.

Il suo forfait, a differenza della Bellucci che ufficializzato il tutto tramite comunicato stampo, non è stato ancora confermata. Da programma la Rodriguez dovrebbe prendere parte alla kermesse nella sua terza giornata insieme all’albanese Alketa Vejsiu, ma a questo punto tutto è ancora in discussione.

La strada per Sanremo

La strada per Sanremo si sta rivelando ardua e piena di insidie. Amadeus sta scoprendo giorno dopo giorno che la polemica si nasconde sempre dietro l’angolo, che ogni mossa va misurata e ogni parola pesata.

Dopo le accuse di sessismo per le parole proferite in conferenza stampa, anche arruolare le sue vallette sta facendo sudare il nostro conduttore 7 camice. Intanto la data della prima serata si fa sempre più vicina e ogni dettaglio deve essere portato a termine quanto prima.