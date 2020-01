La storia tra il cantautore Ultimo e la sua fidanzata Federica Lelli pare sia giunta definitivamente al capolinea. I rumors a riguardo si diffondono in un battibaleno, tuttavia sembrano esserci diversi indizi a supporto della tesi di una rottura che non lascia speranze.

Dopotutto non è difficile credere che i due abbiano deciso di mettere un punto alla loro relazione, se si considerano i tortuosi trascorsi. Questa non è che l’ennesima crisi per Ultimo e la sua ragazza.

Ultimo è tornato single

A quanto riportato dal sito Very Inutil People, ad allertare i fan del cantautore i pettegolezzi circa la sua assenza alla festa di compleanno della fidanzata.

Federica Lelli ha di recente compiuto 20 anni, celebrando il traguardo con un party in un noto locale di Roma, dove tutti hanno notato la mancanza di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo.

Ad accrescere i dubbi un altro campanello d’allarme: è un po’ di tempo che l’artista non pubblica foto con la Lelli. Di solito Ultimo era solito dedicarle ampio spazio con selfie di coppia attraverso il suo profilo Instagram.

La storia con Federica Lelli

Tra Ultimo e Federica le cose non sono mai state semplici.

L’ultima profonda crisi è stata raccontata dal cantante stesso nel brano Tutti I Tuoi Particolari, presentato al Festival di Sanremo lo scorso anno e classificatosi secondo.

Quest’estate poi si è creduto che ogni ostacolo fosse stato superato. I due hanno trascorso insieme le vacanze e si sono anche concessi una romantica fuga a Londra. Ora però risuonano profetiche alcune parole pronunciate da Ultimo quando ha parlato della sua vita privata. “Penso che sarà difficile per me avere una vita privata felice” disse tempo l’artista.

“Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi“.