Questi piccoli grandi amori: tutte le coppie del Festival

Il trio di conduttori

Le coppie più durature del Festival

Coppie al capolinea e dive single

L’fa spesso da padrone nelle canzoni in gara a. Nell’attesa della penultima serata dell’evento musicale, scopriamo qual è la situazione sentimentale dei suoi protagonisti. Tra chi è accompagnato dalla dolce metà nella cittadina ligure, chi è single, chi ha ravvivato la fiamma dell’amore con il compagno, ecco quali sono tutte le coppie del Festival di Sanremo Mentreè legato da più di 30 anni alla giornalista e scrittrice Sandra Bonzi, Virginia Raffaele è single ed è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Claudio Baglioni , romantico cantautore, è forte del supporto dalla platea della compagna. Brillante manager, una laurea in Marketing in tasca e un passato lavorativo in una multinazionale petrolifera. I due si sono conosciuti nel, ma la relazione è stata ufficializzata solo in seguito alla separazione del cantante dalla precedente moglieÈ nutrito il gruppo di cantanti con una fede al dito:è sposato con la sua manager Lisa Lelli dal 2012 e ha tre figli, Simone Cristicchi ha detto “sì” all’ archeologa romana Sara Quattrini nel 2010, con un’intima cerimonia nella Maremma toscana.è convolato a nozze nel 2006 con Patrizia Vacondio; la coppia, dopo alti e bassi e presunti tradimenti, pare aver superato la crisi e ha una bambina di nomeUna solida storia d’amore anche per, frontman degli Ex-Otago. Il cantante, che ha fatto parlare di sé dopo aver abbracciato una ragazza del pubblico nel corso dell’esibizione della prima serata cantando “Abbracciami per favore”, ha smentito che si trattasse della sua fidanzata. Il cantante ha una relazione con Martina Panarese, con la quale gestisce un’azienda agricola nel basso Piemonte e conduce una vita a contatto con la natura.Tra le storie più durature, anche se un po’ travagliata, non si può non citare quella tra Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio . La loro relazione, resa pubblica nel 2006, ha attraversato una fase di arresto ma i due cantanti sono tornati insieme nel 2018. Anzi, il loro amore sembra più forte che mai: il cantante napoletano ha manifestato il suo supporto alla compagna su Instagram, con un dolce post. “Ormai sei una veterana”, ha scritto, “ma Sanremo è sempre Sanremo! Sii te stessa e goditi tutte le emozioni che solo quel palco sa dare, andrai alla grande! In bocca al lupo amore mio”.è arrivato a Sanremo in compagnia di Carolina Crescentini , a cui è legato da un paio di anni. L’attrice ha seguito l’esibizione del fidanzato dalla platea e ha poi commentato sui social: “Tifare come se non ci fosse un domani!”. Un prezioso supporto non solo in gara, ma anche nella vita quotidiana, Motta ha raccontato che l’attrice è la prima ad ascoltare i suoi pezzi dando il suo parere con sguardo spesso critico., tenore de Il Volo, è impegnato da alcuni mesi in una relazione con Valentina Allegri , figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Il loro amore è molto social, e Valentina pubblica spesso su Instagram immagini che li ritraggono in momenti di complicità.Più discreto l’amore diper Diana Poloni. Dopo la paparazzata storia con Ambra Angiolini, terminata nel 2015, il cantante ha scelto di tenere la vita privata lontana dai riflettori. Una scelta condivisa dal rapper, fidanzato conma piuttosto riservato al riguardo. Al centro dei pettegolezzi troviamo invece la relazione tra Irama , vincitore di Amici 2018, e, influencer, con un passato da corteggiatrice a Uomini e Donne.L’amore ha fatto breccia anche nel cuore di, impegnato con, e di, fidanzato con la psicologaha da poco annunciato la fine della storia con“Ho perso l’amore per colpa degli impegni”, ha confessato al settimanale Oggi. “Il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita”. La canzone con cui è in gara, “I tuoi particolari”, è proprio dedicata alla ex fidanzata.Single, libere e felici, le dive della musica italiana Patty Pravo Loredana Bertè hanno alle spalle anni di relazioni travagliate, amanti e divertimenti. La Bertè, leonessa rock, ha unain linea con il suo stile: al suo attivo, due matrimoni, numerosi flirt e nessun figlio. Non è da meno, la “Divina” bambola, con cinque matrimoni ufficiali, uno non riconosciuto in Italia e un numero imprecisato di love stories.Finita la storia con il manager, anche Arisa è da poco entrata nel gruppo dei cuori solitari. La cantante non sembra soffrirne: in un’intervista si è definita “single e felice” e il titolo della sua canzone, “Mi sento bene”, vale forse più di mille dichiarazioni.