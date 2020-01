Venti d’addio in casa Rai, protagonista Bianca Guaccero: l’ultima indiscrezione sulla conduttrice di Detto Fatto, dopo le voci di un presunto rischio per la tenuta del format, rimanda all’orizzonte di progetti che si innesterebbero in uno scenario televisivo lontano da viale Mazzini.

Bianca Guaccero: addio Rai?

Si farebbe sempre più insistente l’ipotesi di un addio di Bianca Guaccero alla Rai, con il conseguente rafforzamento di un orizzonte professionale in piena era post Detto Fatto.

Il tutto lontano da viale Mazzini, almeno secondo quanto riferirebbe il settimanale Chi, come riportato dal sito DavideMaggio.it e da Fanpage.

Il vento di una rumorosa uscita di scena si fa impetuoso tra le colonne del gossip, e l’erede di Caterina Balivo al timone della trasmissione, dopo 2 anni, potrebbe virare su altri lidi televisivi.

L’ipotesi dietro la presunta uscita da Raidue

Il settimanale di Alfonso Signorini indicherebbe in Tv8 la prossima culla televisiva per Bianca Guaccero, che avrebbe pronto in tavola un ghiotto boccone professionale nella fascia mattutina.

Stando a questa ipotesi, potrebbe passare al timone di un programma in onda tutti i giorni, tra le 8 e le 11, ma non vi è traccia di certezza sui progetti in cantiere e sulle sorti di Detto Fatto.

Tv8 è anche teatro dell’avventura di Giovanni Ciacci in veste di conduttore al fianco di Elenoire Casalegno, con Vite da copertina. I due ex colleghi, dunque, potrebbero trovarsi inseriti nella stessa emittente dopo le ombre di un attrito i cui accenti erano emersi con la frecciatina dell’esperto di stile datata dicembre 2019 (quando, ai microfoni de Il Giornale, dichiarò: “A ‘Detto Fatto’ con Bianca Guaccero mi sentivo ospite in casa mia, quindi non è stata un’annata facile“).

Ci sarebbe però un dato da sottolineare, sullo sfondo di questa possibilità: il contratto della Guaccero con la Rai, quindi la sua conduzione di Detto Fatto, resterebbe in piedi fino al prossimo maggio.