Continua ad emergere il lato nostalgico e malinconico di Pago all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Entrato con una ferita ancora sanguinante, quella causata dalla fine della storia con Serena Enardu, il cantautore ha ora iniziato a mostrare anche le altre cicatrici. Lo aveva anticipato la sua storica ex, Miriana Trevisan, quando era entrata a sorpresa nella casa: “Pacifico ha un mondo dentro, una voragine di sofferenza”. E uno dei periodi più bui è inevitabilmente legato alla scomparsa del padre.

La morte del padre nel 2001

Durante una conversazione con Clizia Incorvaia, Pago ha confessato il rammarico e l’amarezza per un addio che non ha avuto modo di elaborare come voleva.

“Ho due grandi cose che mi dispiacciono, che mio padre non abbia vissuto il mio periodo, quello in cui è esplosa la canzone, e che non abbia vissuto mio figlio”. La Incorvaia lo consola: “Probabilmente se l’è vissuto in un’altra dimensione, so che sembra una frase fatta”. “Io credo molto in un’altra vita” le ha poi risposto Pago.

Pago e le confessioni sul padre

Quattro anni dopo arriva il successo

Il padre del cantautore è venuto a mancare nel 2001 mentre il successo del tormentone Parlo di te è esploso nel 2005.

In quell’anno, Pago ha firmato un contratto con la Warner, ha partecipato al Festivalbar e ha sfornato un pezzo che è diventato colonna sonora di uno spot. Quattro anni dopo un lutto che brucia ancora: “La casa dove sta mia mamma è stata costruita da mio padre in due notti, non avevamo casa, l’ho sanata io”. Anche all’epoca, a fianco a lui, Miriana: “Ci eravamo appena conosciuti, eravamo proprio fidanzati novelli e aveva questa oscurità, questo papà in ospedale.

In realtà era in fin di vita, ma io non l’avevo capito, non capivo, ero giovane, ero innamorata, volevo andare ovunque con lui”.