Intervistato da Chi, Pietro Delle Piane, compagno e futuro marito di Antonella Elia, ha parlato della fidanzata, attualmente impegnata con il Grande Fratello Vip. L’ex ragazza di Non È La Rai si sta certamente facendo notare nel corso di questa edizione.

Delle Piane ha raccontato del loro rapporto, ma anche ha affrontato un argomento molto importante per Antonella, ovvero il suo desiderio di maternità.

Antonella Elia attraverso le parole del compagno

Pietro riconosce che la sua compagna è tra gli inquilini più peperini di questo GF Vip, ma lui che la conosce bene, prova a spiegare l’origine di alcuni suoi atteggiamenti.

Delle Piane descrive la Elia: “Come una donna che lotta da quando è nata“.

Le sue sono parole di un uomo molto innamorato. “È una rosa che può pungere se la prendi dalla parte sbagliata, ma va apprezzata proprio per il suo essere sempre ‘nuda’. Sa lasciare il segno come pochi“. Poi ha parlato dei loro progetti futuri. “Ci siamo promessi che se le cose vanno bene e non litighiamo come prima, fra un anno ci sposeremo“.

Il desiderio di un figlio

Antonella Elia ha parlato anche ai suoi coinquilini al Grande Fratello Vip del suo grande desiderio di avere un figlio.

E anche Delle Piane ha affrontato l’argomento. “Ne abbiamo parlato e io per lei sono aperto a ogni soluzione, decideremo insieme“.

Ricordando parole pronunciate da Antonella nella casa del Grande Fratello Vip ha proseguito con Chi: “Le emozioni sono amplificate proprio perché nella casa ti mancano i punti di riferimento consueti“. I dubbi però sono tanti. “A volte mi dice che ha paura del tempo che passa, ha paura che io la possa vedere vecchia ma per me è sempre la bimba che non ha avuto l’amore di cui aveva bisogno perché la vita le ha portato via tutto“.

Infine conclude: “Ma ora la nostra famiglia siamo noi. E le darò tutto quello che le è mancato“.