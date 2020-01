Continua la polemica circa il gesto di Matteo Salvini, che ieri sera ha citofonato a casa di un cittadino tunisino per chiedere se spacciava droga. Ai microfoni di Fanpage è arrivata la risposta del ragazzo, cittadino minorenne, che promette denunce.

L’accusa lanciata da una vicina

Il video in diretta Facebook ha generato un enorme protesta. Matteo Salvini, in visita al quartiere Pilastro di Bologna, viene a sapere da alcuni residenti che alcuni cittadini tunisini della zona spaccerebbero droga. Accompagnato da Polizia e Carabinieri, Salvini citofona alla famiglia e chiede direttamente se corrisponde al vero.



Un’accusa che Salvini ha rilanciato nelle ultime ore a Mattino Cinque: “Babbo e figlio spacciano droga. Ecco perché ho citofonato a quella casa“, dice. Senza indagini, senza denuncia, senza autorità giudiziaria. Normale che in rete stia montando un’enorme dissenso. Fanpage ha raggiunto la famiglia tunisina vittima di questa gogna mediatica.

#Salvini citofona ad un cittadino straniero perchè presunto spacciatore:

"Abbiamo segnalato all'attenzione di chi di dovere che spacciare droga alla luce del sole significa vendere morte"@matteosalvinimi a #Mattino5 pic.twitter.com/p9L7w51tBA — Mattino5 (@mattino5) January 22, 2020

Intervistato il figlio minorenne

Ai microfoni di Fanpage, è stato intervistato il figlio dell’uomo cui Salvini ha citofonato la sera prima, in uno degli ultimi appuntamenti per la campagna elettorale in Emilia-Romagna. Non era in casa, ma si sente comunque oltraggiato dalla vicenda: “Io non faccio certe cose, mio padre lavora, non mi manca niente“.

Il suo volto non è ripreso, ma purtroppo non ce n’è bisogno: nel video Matteo Salvini fa il nome della famiglia, aumentando la loro esposizione. “Sono minorenne – dice il ragazzo – vado a scuola, faccio la vita di tutti gli studenti“. Sembra essere conscio di chi ha riferito a Salvini quell’accusa: una signora con cui si incrocia mentre passeggia il cane.

Il fratello ha precedenti penali

Man mano, durante l’intervista, si percepisce che sale il livello di nervosismo e di indignazione per la vicenda.

“Come può venire sotto casa mia a dirmi che spaccio?“. Annuncia quindi conseguenze: “Domattina andrò a denunciare la signora” per diffamazione. Sulla stessa onda anche il fratello del giovane, che ha numerosi precedenti penali ma “adesso sto facendo il bravo“. Lo stesso, inoltre, non abiterebbe neanche più nel quartiere Pilastro.

Contro Salvini anche il sindaco di Bologna

Precedenti o meno, molti fanno notare che in uno stato di diritto un privato cittadino non può rivolgere accuse in questo modo, senza alcun evidenza, imbeccato solo dalle parole dei vicini.

Un aspetto della vicenda che viene sollevato da più parti. Tra i più critici anche Fabio Volo, che a Radio Deejay ha attaccato l’ex ministro dell’interno: “Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str***o, sei solo uno str***o senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli“.

Sulla stessa linea, ma più moderato, il sindaco di Bologna Virginio Merola: “Bologna non merita che uno che ha chiesto i pieni poteri si faccia passare come un cittadino“. E ancora: “Io credo che si debba vergognare, caro Salvini. Lei non è un cittadino qualunque. Ha fatto il ministro dell’Interno, come mai in quel caso non ha avuto lo stesso interesse?“.