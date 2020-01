Anna Falchi, classe 1972, è stata un’icona sexy degli anni 1990 e 2000. Sempre al centro dei riflettori, i suoi amori sono stati famosi e travolgenti. Uno in particolare ha cambiato totalmente la vita della showgirl.

Anna Falchi e gli amori passati

Anna Falchi ha fatto battere il cuore di tanti uomini del mondo dello spettacolo. Tra i suoi ex, troviamo il pilota motociclista Max Biaggi, e il presentatore Fiorello.

Attualmente legata all’avvocato, giornalista e autore televisivo Andrea Ruggieri, nipote del giornalista Bruno Vespa, la Falchi ha una figlia, Alyssa nata nel 2010 dalla relazione con l’imprenditore Denny Montesi.

Il periodo buio di Anna

Davanti alle telecamere di Vieni da Me, la showgirl ha ricordato Stefano Ricucci e il loro matrimonio da dimenticare. Una storia d’amore che aveva entusiasmato il mondo dello spettacolo e che era stata dipinta come una favola, iniziata nel 2005 e terminata appena due anni dopo nel 2007, a seguito dello scandalo finanziario che colpì l’imprenditore.

“Ci siamo sposati all’Argentario – racconta l’ex modella – dovevamo andare in viaggio di nozze, invece è successo questo scandalo. Io che ero una donna di spettacolo ero coinvolta in altri fatti di cronaca.

Vigliaccamente non me la sono sentita di portare avanti questa storia, ma provo ancora tanto affetto per il mio ex marito”.

La showgirl ha classificato questo periodo come quello più buio della sua vita, dalla quale è riuscita a riemergere grazie all’amore per sua figlia.

Anna Falchi passione Lazio

Calcisticamente parlando è un anno d’oro per la Lazio e lo sanno bene i suoi tifosi. Tra questi c’è Anna Falchi che ha già fatto delle promesse piccanti ai tifosi biancocelesti come lei. Intervistata da Leggo, quando le hanno chiesto se avesse intenzione di fare uno spogliarello nel caso della vittoria dello scudetto della Lazio, la showgirl ha risposto: “Quando vince la Lazio pago dazio.

Non succede, ma se succede sarò pronta a pagare ancora dazio. Chi vivrà vedrà. L’importante è volare, come un’aquila nel cielo”.

Il ritorno a Sanremo

Questo 2020 rappresenta per la Falchi l’anno del ritorno a Sanremo. La presentatrice, infatti, sarà ospite a La vita in diretta sulla Rai, per commentare giorno dopo giorno lo spettacolo musicale in diretta dall’Ariston. La Falchi, inoltre, ha dedicato parole d’affetto al conduttore del festival Amadeus, finito nell’occhio del ciclone per una serie di frasi rivolte a Francesca Novello e considerate sessiste.

Anna Falchi ha dichiarato, infatti: “Amadeus, forse in modo un po’ maldestro, ha voluto fare un complimento alla Novello. Voleva solo dire che Francesca Sofia non ha approfittato per farsi pubblicità pur avendo al suo fianco un personaggio famoso, un campione come Valentino Rossi. Tutto quello che è venuto fuori lo trovo assurdo”.