Pronta a calcare il palco dell’Ariston in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Tikibombom, scopriamo qualcosa in più su Levante.

La vita privata di Levante

Nata a Caltagirone, in provincia di Catania, il 23 maggio 1987, Levante è il nome d’arte di Claudia Lagona. Dopo aver trascorso la maggior parte della sua infanzia divisa tra Sicilia e Torino, nel 2011 deve fare i conti con la scomparsa del suo caro papà. In seguito a questo lutto, quindi, decide di trasferirsi definitivamente in Piemonte, per poi recarsi, appena diventata maggiorenne a Leeds, nel Regno Unito.

Figlia di sarta, proprio dalla mamma ha imparato a cucire, tanto che tra le principali passioni della cantante vi sono proprio quelle di dipingere e ricamare. Particolarmente seguita sui social, poi, vanta numerosi follower sia su Facebook, che Twitter ed Instagram. Per quanto concerne la sua vita privata, al momento si sa ancora ben poco di lei. Nel 2015 si è sposata con Simone Cogo, noto come The Bloody Beetroots, disc jockey e musicista. Il loro matrimonio, però, non va e nel 2017 decidono di lasciarsi.

Qualche mese dopo la cantante avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Diodato, ma di tutto questo non si è mai saputo molto e non si può sapere nemmeno se la storia sia attualmente in corso.

La carriera della cantante fra esordio e Sanremo 2020

Tra le cantanti più apprezzati del panorama musicale nostrano, Levante ha iniziato a dedicarsi alla musica dopo la morte di suo padre. Una scomparsa che l’ha profondamente segnata e dalla quale è riuscita ad uscire proprio grazie alla sua musica. Dopo aver lavorato per tanti anni come cameriera, firma un accordo con l’A&A Recordings Publishing, per poi passare alla Atollo Records.

Di ritorna da Londra scrive il singolo Alfonso, mentre qualche anno dopo viene scelta da Max Gazzè per aprire i concerti del suo Sotto Casa Tour.

Nel marzo del 2014 esce il suo primo disco, Manuale distruzione e nel 2016 la troviamo nell’album di J-Ax e Fedez, Comunisti col rolex, grazie al brano Assenzio. Nel 2017 esce il primo libro e l’album di Levante, dal titolo Nel caos di stanze stupefacenti. Dopo aver vestito i panni di giudice ad X-Factor, quest’anno è pronta a far ascoltare la propria musica sul palco del Festival di Sanremo 2020 con il pezzo Tikibombom.

Non resta quindi che attendere il Festival per vedere cosa ci riserverà la cantante