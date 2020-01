Non c’è pace per questo Festival di Sanremo non ancora iniziato: dopo le numerose polemiche sulle presunte frasi sessiste di Amadeus, un’altra celebre cantante si scaglia contro il conduttore.

Si tratta di Marcella Bella, che dice di sentirsi offesa per l’esclusione dalla gara del brano che aveva presentato, scritto insieme al fratello Gianni.

Marcella Bella contro Amadeus: le sue parole

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Marcella Bella esprime il suo disappunto per l’esclusione dal prossimo Festival di Sanremo. L’artista si dice infatti delusa da Amadeus, il futuro presentatore.

“Ormai c’è una certa incompatibilità tra me e il Festival di Sanremo.

Non arrivo da un reality, non ho una delle grandi case discografiche alle spalle. Mi ha consolato vedere la lista degli esclusi: penso che abbiano fatto uno scherzo ad Amadeus e l’abbiano sostituita con l’altra” commenta Marcella.

L’artista confessa: “Avrei voluto partecipare con la nuova canzone che abbiamo scritto tutti insieme noi 4 fratelli: io, lui, Antonio e Rosario. Si intitola “Un amore speciale”. Amadeus l’aveva sentita e mi aveva detto che era una canzone importante. Evidentemente non abbastanza”.

La grande paura per il fratello Gianni

Lo sconforto per la mancata partecipazione nasce dal fatto che il brano è nato insieme al fratello Gianni dopo che questo era stato colpito da un ictus.

“Questo è un dolore. Non per me, ma per mio fratello Gianni. Nel 2010 ha avuto un ictus che gli ha paralizzato metà del corpo. E l’ha affrontato con dignità. Nei primi tempi, quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dire: guarda che sto bene” racconta la cantante.

La canzone ha quindi un posto speciale nel cuore di Marcella: “L’ictus gli ha colpito la porzione di cervello delegata alla parola, ma non quella alla musica.

Dopo l’ictus aveva paura di riavvicinarsi al pianoforte, teme lo stress. Però canticchia, emettendo dei suoni.

La canzone è nata in modo particolare: “Una volta ha improvvisato una melodia, l’ho registrata con il telefonino e ho coinvolto gli altri due fratelli per metterla in musica e scrivere il testo. Quella è la nostra canzone”.