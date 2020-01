Crescono le tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e stavolta a scontrarsi sono state l’intellettuale Barbara Alberti, già reduce dalla polemica nei confronti di Pasquale Laricchia, e la conduttrice Adriana Volpe.

Sicuramente un malinteso, visto che poco dopo Barbara Alberti ci ha tenuto a rimarcare la sua stima nei confronti di Adriana Volpe. Ma vediamo cosa è accaduto nella Casa.

Il battibecco

Sicuramente la pressione psicologica avrà giocato un ruolo importante. Perché tutto è successo dopo le nomination a sorpresa che i concorrenti sono stati costretti a fare la scorsa notte.

Alle parole della Alberti: “Ho votatato un uomo, non avevo capito si potessero votare anche le donne” la Volpe è intervenuta dicendole che più volte le ha spiegato il regolamento.

A questa precisazione l’intellettuale Barbara ha chiesto: “Credi che finga?”. Ed è qui che è scoppiata la conduttrice. “Ma perché devi sempre attaccarmi ogni volta che ti dico una cosa?” ha domandato Adriana. “Giuro che non parlo più, adesso io non parlo perchè ogni volta che dico una cosa sembra sempre che sia un attacco a lei. Ti giuro, ho il terrore di dirti una cosa, veramente.

No, sul serio“.

Le parole di Barbara Alberti per Adriana Volpe

L’intellettuale però ha voluto mettere in chiaro, al di là di ogni fraintendimento, il suo pensiero su Adriana Volpe. Dunque, quando ha intuito la piega che la discussione stava per prendere si è rivolta alla coinquilina placando i toni.

“Non avevo nessuna intenzione bellicosa, ma figurati. Tu devi capire una cosa, che dal momento in cui io ti ho visto per due volte parlare di questa cosa tu per me sei intoccabile.

Dopo ho pensato che tu fossi stata sgarbata con me, ma per me sei a un livello superiore perché hai fatto una cosa che pochissime altre farebbero, e di cui probabilmente pagherai anche le conseguenze, sapendo quel che facevi. Figurati se mi incaz*** con te a priori“. Poi ha sottolineato: “Ho capito male, ma ti assicuro teosorio mio“