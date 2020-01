A sorpresa per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, nell’ultima puntata ha varcato la porta rossa un ragazzo sconosciuto, suscitando dubbi e curiosità fra tutti gli inquilini. Di chi si tratta?

Alfonso, vincitore di una cena nella casa del GF

Si chiama Alfonso ed è entrato nella casa del GF solo per una sera. Non si tratta né di un nuovo concorrente né di un membro dello staff. Il ragazzo è entrato con un mazzo di fiori in mano, incuriosendo immediatamente gli inquilini della casa più spiata d’Italia, che hanno cominciato a chiedersi ripetutamente: “Ma chi è?”.

Alfonso ha prontamente fornito delle spiegazioni, raccontando di potersi intrattenere solo per la cena. La sua presenza, infatti, era il premio per aver partecipato (e vinto) un concorso, il cui montepremi consisteva, appunto, in una cena nella casa. I ragazzi lo hanno calorosamente accolto, facendolo sedere a capotavola e mangiando insieme a lui. Ad essere più incuriosite dal nuovo entrato Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Quest’ultima, infatti, gli ha anche detto: “Come sei carino, non per me, ma per le altre ragazze tue coetanee”.

Alfonso Iannotta, il web dice che non è così sconosciuto

Alfonso Iannotta ha 27 anni, è di origini pugliesi ma vive a Milano e nella vita fa il parrucchiere. Il suo ingresso non è passato inosservato ai telespettatori, che sono andati immediatamente a spulciare tra i suoi profili social. Alcune scoperte, però, hanno fatto insospettire molti. Su Instagram, ad esempio, Alfonso è seguito da alcuni vip ed ha postato delle foto con la stessa Paola Di Benedetto.

“Conosce più vip dei vip nella Casa, è uno famoso”, recita qualche commento. Ad insospettire, a primo impatto, anche la quasi totale assenza di imbarazzo del ragazzo davanti alle telecamere e a tavola con i Vip.

Per questo motivo, molti lo hanno definito raccomandato e sicuramente non uno qualunque. Le immagini, infatti, fanno pensare ad una sua già appartenenza al mondo dei “famosi”.