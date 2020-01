Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez, è esplosa sui social dopo le ultime dichiarazioni della gieffina. Da quando l’attrice di Le Tre Rose di Eva è entrata nella Casa, è riemersa dal passato la sua storia con Imma Battaglia, oggi sposata con Eva Grimaldi.

Ogni volta che la Nunez riporta a galla qualcosa che è rimasto in sospeso tra lei e l’attivista LGBT la cosa rischia di turbare la sua attuale relazione con Eboli. Proprio quest’ultima, quindi, ha deciso di intervenire sui social, che suona quasi come una rottura.

Le ultime dichiarazioni di Licia Nunez

Anche dopo l’incontro con lei, Licia Nunez non smette di parlare di Imma Battaglia e rivangare il loro passato da coppia.

“Io e Imma ci sentiamo e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro” ha detto la gieffina difronte alle telecamere.

In quell’occasione la Nunez non si è limitata a parlare di Imma, ma si è rivolta proprio ad Eva Grimaldi, l’attuale coniuge. “Cara Eva, tu non puoi avere l’esclusiva nella vita di una persona, nella vita di Imma che mi ha amata più di se stessa“.

La reazione di Barbara Eboli

Tutto questo ha sortito una reazione forte in Barbara Eboli, compagna di Licia, la quale non ha potuto restare in silenzio, nonostante sin dall’inizio le abbia mostrato il suo appoggio in quest’avventura, con una lunga lettera indirizzata proprio a Licia.

“Sei andata oltre…ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso” questa conclusione non promette nulla di rassicurante per il futuro del loro rapporto.