Un caso simile a quello della donna che, dopo essere rientrata da un viaggio a Wuhan, è stata ricoverata al Policlinico di Bari col sospetto che avesse contratto il coronavirus che sta particolarmente allarmando la Cina. Arriva in questi momenti notizia di un’altra donna che sarebbe stata in queste ore ricoverata all’Ospedale Maggiore di Parma. Anche lei rientrata dalla città di Wuhan, i sintomi accusati farebbero sospettare un possibile contagio. A The Social Post le parole del dott. Carlo Calzetti, infettivologo dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Sospetto coronavirus: “Ricoverata in isolamento respiratorio“

Arrivano in questi momenti notizie dall’Ospedale Maggiore di Parma dove in queste ore è stata ricoverata una donna per un sospetto caso di coronavirus.

A The Social Post ha parlato il Dott. Carlo Calzetti, infettivologo dell’Ospedale Maggiore di Parma: “Si tratta di una persona che rientrava dalla Cina e ha manifestato sintomatologia di infezione alle vie aeree con febbre, quindi si è rivolta al medico generale che le ha consigliato giustamente di rivolgersi al Pronto Soccorso“.

In corso gli accertamenti sulla donna

Al momento sono in corso sulla donna tutti gli accertamenti dovuti, sempre il Dott.

Calzetti a The Social Post: “È arrivata al Pronto Soccorso stamattina e poi vedendo l’anamnesi, per prudenza, pensando al sospetto coronavirus è stata ricoverata in isolamento respiratorio presso la nostra struttura“. Secondo sempre quanto affermato dall’infettivologo a The Social Post, la donna al momento ricoverata nel reparto di Malattie infettive starebbe bene e oggi non avrebbe presentato febbre così come tosse, tanto quanto i primi sintomi, starebbero già regredendo. “Potrebbe essere un caso sospetto o semplicemente uno dei tanti casi di infezione da coronavirus che hanno un’evoluzione positiva, che sono fortunatamente la maggior parte“.

Intanto, come si apprende dallo stesso comunicato stampa diffuso dall’Ospedale Maggiore di Parma: “Sono state attivate dalle Aziende sanitarie di Parma tutte le procedure previste per un presunto caso di nuovo coronavirus su una donna italiana“. Come viene specificato, il caso è solamente sospetto.