Sembra che l’accordo sia stato siglato: Georgina Rodriguez sarà nel cast del Festival di Sanremo 2020. La fidanzata di Ronaldo sarà una delle donne di Amadeus, dopo il rischio che la sua presenza sfumasse. Per il momento non si conosce l’entità del compenso e altri elementi dell’intesa.

Georgina Rodriguez sarà all’Ariston

Georgina Rodriguez salirà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2020. Sembra, quindi, fatta dopo settimane col fiato sospeso. A dare l’indiscrezione è stato Marco Liorni a Italia Sì, in onda su Rai Uno, mostrando le immagini della fidanzata di Ronaldo, a conferma del fatto che sarà una delle personalità femminili che affiancheranno il conduttore.

Nello specifico, nelle immagini del contenitore di Viale Mazzini del sabato, Georgina Rodriguez è stata immortalata all’arrivo alle prove. Questo è sicuramente sinonimo che un accordo economico sia stato raggiunto, dopo la esosa richiesta di 140 mila euro che è tornata a far discutere sui compensi della kermesse canora. La giustificazione per un cachet così alto, a fronte dei 50 mila euro proposti dalla Rai, è da imputarsi alla possibilità che il campione della Juve possa giungere nella città ligure e sedere nella platea dell’Ariston.

Chi è Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez è una delle donne del momento. Lei e Cristiano Ronaldo sono stati avvistati la prima volta insieme nel 2016, a Disneyland Paris, dopo essersi conosciuti quando lei lavorava come commessa in un negozio a Madrid e tra i due è stato amore a prima vista. La ragazza, originaria dell’Argentina e cresciuta in Spagna, ha avuto un’infanzia molto travagliata, trascorsa sopratutto in compagnia della sorella Ivana, dopo che il padre scomparve per molto tempo.

Ha studiato per diventare ballerina e tra un lavoro e l’altro ha lanciato la sua carriera da modella. Oggi è attivissima sui social network e insieme a Ronaldo gestisce diversi buisness, ma la sua occupazione principale sono i bambini. Georgina infatti adora fare la mamma.