L’incontro tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane nella Casa del Grande Fratello Vip è stato un momento molto emozionante, tra i più teneri di questa edizione. La visita del compagno, assolutamente inaspettata per la gieffina, è stata certa gradita: la showgirl si è abbandonata tra le braccia dell’attore e insieme sono sprofondati in un lungo e appassionato bacio.

È evidente che i due sono molto innamorati e come i ben informati sapranno Antonella e Pietro stanno già progettando le loro nozze. Chi invece ha seguito l’esperienza della showgirl all’interno del Grande Fratello Vip è a conoscenza del suo grande desiderio di maternità.

Proprio a questo proposito l’attore ha fatto lei una proposta.

L’incontro tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

A Pietro Delle Piane è stato concesso di entrare all’interno della Casa, in modo da poter dare supporto alla compagna Antonella Elia. La showgirl ex ragazza di Non È La Rai ha infatti più volte lamentato la mancanza del suo fidanzato.

Dopo l’incontro con il suo Pietro la Elia ha manifestato con ulteriore evidenza la difficoltà dovuta al distacco. “Prima era come un limbo, adesso sento ancora di più la mancanza di fuori” ha detto una volta tornata dai suoi coinquilini.

La proposta del compagno

Sempre più innamorata Antonella Elia, ma sempre più innamorato anche il suo Pietro, che con lei vuole costruire una famiglia. Ed è per questo che il calabrese le ha fatto una proposta, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù.

“Adottiamo un figlio dopo il matrimonio” ha detto Pietro, che già a Chi dichiarò di essere aperto a qualsiasi soluzione. Insomma, al termine di questo GF Vip ci sono tante belle novità che attendono Antonella Elia.