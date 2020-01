Il premier Giuseppe Conte ha deciso di commentare i risultati del voto delle regionali davanti al Quirinale ai giornalisti in attesa. In Emilia Romagna ha vinto il centrosinistra, mentre in Calabra, dove si è riconfermato il centrodestra, Conte tiene a sottolineare come la Lega non sia il primo partito.

Il commento di Conte

“Non era un voto sul governo: non cambio idea oggi. C’è chi ha tentato di costruire questa impostazione ed è rimasto evidentemente deluso“, comincia così il commento di Conte ai risultati del voto e calando subito la mano sui risultati conseguiti dalla Lega e soprattutto da Matteo Salvini.

“Il voto delle regionali è significativo. C’è chi ha tentato di renderlo un referendum sul governo“, ha sottolineato.

Nicola Zingaretti aveva poco prima commentato i risultati chiarendo che il voto “rafforza il governo perché innanzitutto Salvini ha cercato di dare una spallata al governo. Si è voluto dare al voto un aspetto politico e questo tentativo è fallito: la maggioranza esce più forte, dobbiamo non essere pigri e Conte deve rilanciare l’azione in modo ancora più forte su temi concreti.

Le tasse, il lavoro, la scuola, l’università, la ripresa economica. La maggioranza esce rincuorata mi auguro con meno problemi e più concretezza“.