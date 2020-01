Sono giorni difficili per Carlotta Maggiorana, concorrente del Grande Fratello Vip che si è conquistata la permanenza nella casa vincendo al televoto contro Ivan Gonzales. L’esperienza finora però sembra altamente stressante e dopo un primo sfogo qualche giorno fa la Maggiorana si è lasciata andare ad un vero e proprio crollo emotivo.

La difficile esperienza nella Casa

Fino ad ora, non si direbbe un’esperienza completamente rilassante per l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. Già nei giorni scorsi, infatti, si era ridotta in lacrime. “Mi fa piangere il fuori e il dentro, una situazione che non ho mai vissuto“, aveva raccontato agli altri inquilini.



Una situazione che la nomination per l’eliminazione non deve aver agevolato. La modella però ne è uscita bene, salvandosi grazie al voto del pubblico che ha al contempo condannato Ivan Gonzales. Le scorie della tensione però sembrano aver segnato il dopo voto.

Carlotta Maggiorana in lacrime con Fernanda Lessa

Come viene riportato dal sito del Grande Fratello stesso, l’ex Miss di 28 anni appena compiuti si è lasciata andare ad un altro deciso sfogo. A sostenerla, c’era Fernanda Lessa, anche lei protagonista di confessioni finite in lacrime nei giorni scorsi.



Carlotta Maggiorana però in questo caso ha pronunciato alcune frasi molto drammatiche, nella situazione: “non ce la faccio più, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia“. E ancora: “Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca l’aria“. Segue quindi un pianto liberatorio tra le braccia della concorrente, che pur prova a consolarla. Dal sito del Grande Fratello, viene infatti specificato che la Lessa le abbia suggerito di “affrontare un giorno alla volta e non di proiettarsi troppo avanti nel tempo“.

Il momento di sconforto di Carlotta sembra concludersi con un sorriso, ma è lecito a questo punto chiedersi se l’ex Miss non preferirà mollare e abbandonare spontaneamente la casa.