La scorsa puntata Barbara Alberti aveva più volte espresso la volontà di voler abbandonare la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Nel week-end, poi, la concorrente ha dovuto temporaneamente abbandonare il gioco per un lieve morale, che ha anche portato all’annullamento del televoto. Questa sera la scrittrice rientra nella Casa ritrovando i suoi coinquilini e confermando di voler continuare il gioco.

Il malore di Barbara Alberti

La scorsa puntata, nel fatidico momento delle nomination, la concorrente del Grande Fratello Vip Barbara Alberti aveva espresso la volontà di abbandonare il reality. Una decisione dettata dalla durezza e dalle continue difficoltà che un gioco così complesso il Gf Vip costantemente pone di fronte ai destini dei concorrenti.

La scrittrice, durante la nomination, non ha voluto votare nessuna delle coinquiline e ha più volte minacciato di abbandonare il gioco, non essendo in grado di compiere una scelta così spietata. Al termine delle nomination, comunque, la scrittrice è finita al televoto insieme a Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa. Ma gli scorsi giorni il televoto è stato annullato per un grave problema di salute che ha colpito la Alberti: a causa di un lieve malore la scrittrice ha dovuto abbandonare la Casa per sottoporsi ad accertamenti medici.

Barbara Alberti ha deciso: rimane in gioco

Nella diretta di questa sera, però, Barbara Alberti sembra più sprint che mai e pronta a tornare all’interno della Casa. La scrittrice fa il suo ingresso nel salotto dove ritrova tutti i suoi coinquilini che la accolgono con grande gioia e calore. E, dopo vari ripensamenti, decide di compiere una scelta definitiva inerente al suo destino di concorrente del reality. Alla domanda di Alfonso Signorini se è intenzionata a rimanere nel gioco, la Alberti ha risposto con un perentorio “Sì!

“. La scrittrice, dunque, rientra in gioco a tutti gli effetti rimanendo una concorrente ufficiale del reality.