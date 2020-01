Risolto il ‘giallo’ sull’allontanamento di Luigi Mario Favoloso, dopo le accuse di violenza lanciate da Nina Moric (e confluite in una denuncia), l’ex gieffino ha dato la sua versione dei fatti. Smentisce quanto ricostruito dalla sua ex compagna, ma lei non ci sta e sui social spuntano messaggi e foto che alimentano la bufera.

Favoloso si difende: “Nessuna violenza”

Luigi Mario Favoloso ha parlato in tv, negli studi di Live – Non è la d’Urso, dopo il terremoto scatenatosi intorno alla sua presunta ‘scomparsa’ e alle accuse di violenza mosse da Nina Moric.

A suo dire, la donna non avrebbe retto il fatto che lui volesse lasciarla e, per questo, avrebbe deciso di “distruggerlo”.

La versione dell’ex gieffino contrasta apertamente con il drammatico resoconto fornito dalla modella croata, contro cui oppone quella che sarebbe la sua verità per smentire l’impalcatura sinistra maturata intorno alla loro storia: “L’ho protetta da se stessa“.

Secondo l’imprenditore napoletano non ci sarebbe stata alcuna violenza nei confronti della sua ex compagna, e le immagini di lesioni che la stessa avrebbe prodotto a corredo della denuncia non sarebbero da ascrivere a una cornice di maltrattamenti interna alla coppia.

La reazione di Nina Moric

Mentre negli studi di Barbara d’Urso si consumava la difesa di Favoloso, Nina Moric ha riaperto la questione via social per aggiungere ulteriori elementi in supporto della sua versione dei fatti.

Ora tutto passerà al vaglio delle autorità competenti, ma è chiaro che il sisma mediatico sulla faccenda non sembra mostrare segni di attenuazione. La modella ha pubblicato alcuni contenuti che riguarderebbero chat private con il suo ex, in cui spicca un messaggio sconvolgente: “Ho rischiato di ucciderti.

E forse potrei ancora riprovarci“.

Parole che, stando allo screenshot postato dalla donna, sarebbero state scritte dal suo ex durante una conversazione a due: “Si voleva proteggermi da me stessa! Basta!!!!!” ha aggiunto Nina Moric.

Nello stesso post, un’altra didascalia a sottolineare il suo disappunto per quanto rappresentato da Favoloso: “No, non mi ha picchiato, voleva pure uccidermi!!!“.

La modella ha rilanciato uno scatto che ritrarrebbe il suo fianco coperto di lividi, che per Favoloso sarebbe riconducibile a una lite tra Nina Moric e sua madre (a suo dire, risalente a diverso tempo fa).

Post di Nina Moric su Instagram

La replica dell’ex gieffino

Il fuoco della polemica tra i due ex non accenna a estinguersi e, poche ore dopo la pubblicazione dei messaggi da parte di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso ha rotto il silenzio anche via Instagram. Il tutto per dire la sua anche sui contenuti contestatigli dalla sua ex.

Instagram Story di Luigi Favoloso

“I messaggi pubblicati da Nina – ha dichiarato il 32enne sui social – non sono falsi come state ipotizzando, sono i miei, tutti, alcuni sono però rivolti ad altre persone, ad altri sono state tagliate volontariamente parti che ne chiariscono il senso totalmente opposto da quello che si vuol far credere“. Ai giudici l’ardua sentenza.