Dove si trova Luigi Favoloso? Dopo una “scomparsa” durata oltre 20 giorni, alla fine la domanda sembra avere una risposta. L’ex di Nina Moric si troverebbe in Armenia. A dirlo lui stesso, in una storia su Instagram.

Luigi Mario Favoloso in Armenia

Favoloso appare sui social, nelle proprie Storie. La mia domanda è: non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre ca***te? E soprattutto non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere?“, chiede ironicamente l’ex della Moric.

“Comunque visto che neanche se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono, ve lo dico: questa è Erevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un’altra città e in un’altra nazione. State dicendo un mucchio di ca***te. Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta“. Quindi Favoloso è in viaggio e probabilmente non più in Armenia. Mistero risolto, se mai c’era stato un mistero.

La Svizzera, le denunce, la confusione

Di Favoloso si erano perse le tracce prima di Capodanno.

E era stata la madre, Loredana Fiorentino, a denunciarne la scomparsa, per poi ritirare la denuncia una volta saputo che il figlio stava bene.

In televisione però si è presentata anche Nina Moric che ha rivelato che Favoloso sarebbe stato violento con lei e il figlio Carlos: “Io non potrei mai scherzare su una cosa del genere. Carlos è un ragazzo meraviglioso, andavano d’accordo, ma lui aveva questi black out ingestibili e una sera ha toccato mio figlio e lui è riuscito a fargli del male.

Da lì non ce la facevo più, ho chiesto scusa a Carlos, mi sentivo in colpa. Mio figlio mi disse che lo perdonava perché ci sono maschi e uomini, i maschi sono deboli e devono essere perdonati”, aveva raccontato a Domenica Live.

Intanto Chi aveva fotografato Favoloso in Svizzera, Paese lasciato prima di raggiungere l’Armenia prevedibilmente. A Domenica Live era stato ospite Michele Favoloso, il padre di Luigi Favoloso, che aveva rivelato: “Quando è andato via non mi sono preoccupato troppo perché non aveva il passaporto“.