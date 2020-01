Più di una volta Barbara D’Urso ha affrontato nei suoi salotti l’argomento della scomparsa di Luigi Favoloso. Carmelita ha ospitato e sentito la versione di tante persone coinvolte: la madre di Luigi, Loredana Fiorentino, il padre Michele, l’ex compagna Nina Moric e il suo personal trainer.

Ora però, potrebbe essere lui stesso a raccontare cosa è successo. L’ex gieffino, avvistato in Svizzera, dovrebbe presentarsi nello studio di Live – Non È La D’Urso, questa domenica.

Luigi Favoloso incontra Barbara D’Urso

A lanciare lo scoop è il sito Dagospia. Secondo i giornalisti Alberto Dandolo e Giuseppe Candela l’ex gieffino, dopo una lunga latitanza potrebbe finalmente approdare nello studio di Barbara D’Urso, per raccontare la sua storia, fino ad ora basata su supposizioni.

Stando a quanto si legge sul sito, Favoloso dovrebbe sottoporsi al confronto con le 5 sfere di Live – Non È La D’Urso. Ancora non sarebbero stati definiti i nomi degli “sferati” che dovrà fronteggiare. Dopotutto anche la notizia della sua partecipazione al programma non ha ancora trovato conferme.

L’ultimo avvistamento di Luigi Favoloso

Continua ad essere avvolta nel mistero la fuga di Luigi Favoloso.

Qualche settimana fa le accuse di Nina Moric per spiegare il suo allontanamento sono state molto forti. La modella croata ha dichiarato di aver subito maltrattamenti da parte di Favoloso. Quanto alla madre di Luigi ha replicato a queste accuse, negando un’ipotetica indole violenta o rissosa del figlio. Mentre il padre Michele avrebbe comunque parlato di motivi gravi legati a questa “latitanza”.

In questi giorni sono stati tanti gli avvistamenti di Luigi Favoloso. Chi ha detto di saperlo a Milano, a casa di un amico, chi invece di recente ha detto di averlo visto a Locarno, molto dimagrito.

Domenica, forse, lo vedrà tutta Italia, raccontare la verità su questi ultimi mesi.