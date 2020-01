Ennesimo colpo di scena nel caso della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex di Nina Moric, scomparso ormai da 18 giorni, ha dato notizie di se. A dare l’annuncio è stata Barbara d’Urso che ha affermato di aver ricevuto una telefonata da Favoloso poco prima dell’inizio di Pomeriggio 5.

Luigi Favoloso chiama Barbara d’Urso

“Alle ore 16.22, quindi prima della nostra diretta, ci ha telefonato Luigi Mario Favoloso” esordisce così Barbara d’Urso. “Ci ha telefonato usando una scheda non italiana. È stata una telefonata che è durata circa mezz’ora. Luigi Mario Favoloso sta bene, non è in Italia.

È all’estero, a noi ha anche detto esattamente in che nazione è, ci ha pregato di non dirlo perché non vuole farlo sapere”.

La padrona di casa poi, senza scomporsi, ha sganciato la bomba. “Ci ha raccontato tante cose, che tutto quello che è stato detto è falso. Ci ha raccontato una versione totalmente opposta quella che viene raccontata da noi” ha detto la d’Urso alludendo a quanto raccontato da Nina Moric a Domenica Live.

Luigi Favoloso ha paura

L’ex gieffino ha confidato a Barbara d’Urso di essersi allontanato volontariamente e di temere per la propria incolumità.

Inoltre si è detto anche molto dispiaciuto per alcune affermazioni che sono state fatte su di lui ma soprattutto sulla madre: “Sostiene che non sapeva niente e trova assurdo che la gente possa pensare che fosse d’accordo. Per il momento non se la sente di dire altro, al momento è nascosto. Posso dirvi solo questo”.

“Ci segue, ha seguito tutto quello che hanno fatto anche le altre trasmissioni. Tornerà a farsi vivo per spiegarci qual è il motivo di questo suo gesto.

il fatto che sia sparito da 18 giorni ha una motivazione ben diversa, ma molto grave”.