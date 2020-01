“Conteso” tra Valeria Marini e Rita Rusic (le storiche ex) all’interno della casa del GF Vip, Vittorio Cecchi Gori ieri sera è andato a Live – Non è la d’Urso per dire la sua alla macchina della verità. Quali sono stati i reali rapporti? Quali le dinamiche della separazione? “Sono vere le dichiarazioni fatte da Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip”? Un’infilata di domande acchiappa-share che, però, si sono rivelate poco utili all’obiettivo, considerando il tiepido risultato della trasmissione. Live – Non è la d’Urso è stata la trasmissione vincitrice di serata ma con numeri non troppo lusinghieri (13% di share con chiusura sempre a notte fonda).

La verità su Rita Rusic

Così, sul lettino e con l’esperto a fianco, Cecchi Gori ha dovuto vuotare il sacco sulla Rusic che ha definito – a onor del vero, ed è il caso di dirlo – “la donna della mia vita”. I due hanno avuto dei figli ed è impossibile, nonostante il divorzio, pensare ad una storia più importante per l’ex produttore cinematografico. La frequentazione, seppur in termini amicali, è andata avanti anche dopo l’incontro con Valeria Marini.

Ed è proprio in relazione a questa parentesi della sua vita che Cecchi Gori offre le dichiarazioni più importanti…

Valeria Marini, i soldi, la crisi

Cecchi Gori ha in parte smentito alcune dichiarazioni fatte dalla Marini nella casa del GF: “Valeria non mi ha prestato dei soldi, me li ha anticipati” ha detto Cecchi Gori. E poi ancora: “Già in crisi finanziaria quando ho incontrato Valeria”. A quei tempi il produttore era single, ma questa nuova relazione potrebbe avere avuto un impatto sulla precedente: “Il rapporto era difficile tra due separandi (il riferimento è a Rita Rusic), mettermi con Valeria ha peggiorato la cosa forse”.

Insomma, alla fine della fiera, questo match con gli elettrodi sembra averlo vinto Rita Rusic, con buona pace di Valeria Marini. Dovremmo aspettarci ulteriori confronti?