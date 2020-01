Le nomination portano la tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Così non mancano le discussioni e le polemiche come l’ultima avvenuta tra Rita Rusic e Adriana Volpe.

Quando la Volpe ha ammesso di aver votato la Rusic, quest’ultima sembra non averla presa tanto bene, inasprendo i suoi toni con la conduttrice. Quello che sembrava un dibattito accesso è quindi sfociata in un uno scontro acceso.

Adriana Volpe ammette di aver nominato Rita Rusic

A ridosso delle nomination di lunedì scorso, si è aperta la discussione che ha infervorato gli animi.

I partecipanti erano Michele Cucuzza, Rita Rusic e Adriana Volpe.

Proprio quest’ultima ha confessato di aver nominato Rita, contribuendo quindi a mandarla al televoto questa settimana. “Beh, Rita… se proprio devo dirtela tutta io ho votato te durante le nomination. Ora però non è che mi fisso su di te. Se tu domani passi la nomination e noi possiamo nominare sia uomini che donne…” ha detto Adriana alla Rusic, mentre quest’ultima è apparsa davvero infastidita da questa confessione. “Se poi magari mi guardi mentre parlo, non sarebbe male“.

La provocazione di Rita Rusic

Rita, dal canto suo, ha ceduto alla tentazione di provocare la Volpe, tirando nel bel mezzo della discussione i suoi trascorsi con l’ex collega Giancarlo Magalli.

“Questo tono da maestrina a me non piace”. ⚡️#GFVIPhttps://t.co/qPLTCfS0jv — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2020

“Non sono obbligata a guardarti, ora sono stufa di questo tuo modo di fare da maestrina” ha detto lasciando che i toni si scaldassero ulteriormente. “Non sei una maestra, se proprio vuoi farla vai da Giancarlo Magalli, non con me a rompere i cog**oni“. Insomma non si sono risparmiate parole pesanti.