Barbara Alberti -in nomination con Patrick Pugliese- è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo essere stata costretta ad uscire per questioni di salute. La decisione della produzione ha compromesso il televoto, che la produzione ha deciso di sospendere.

Ritenuta dai medici fuori pericolo, l’intellettuale ha raccontato ai suoi ritrovati coinquilini le sue sensazioni fuori dal reality. Ma dopo il suo ritorno in gioco parte del web si è scagliato contro l’intellettuale, accusandola di aver barato.

Il racconto di Barbara Alberti

Le condizioni della Alberti hanno preoccupato seriamente la produzione, dal momento che la concorrente ha lamentato momentanei perdite di memorie e costanti giramenti di testa.

Dopo un ricovero in clinica e i dovuti accertamenti per la Alberti è stato scongiurato il sospetto di problematiche psicologiche. Così si è sentita pronta a rimettersi in gioco.

“Ho fatto un elettroencefalogramma ma non ho nessun tipo di problema. Sono stata due giorni in clinica vicino casa mia, a Roma” ha raccontato ritornata nella Casa. “Non ho mai pensato di tornare a casa, ma volevo stare qua, al Grande Fratello“. Poi aggiunto: “Dovevo fare una risonanza la mattina, ma non potevo farla perché sono claustrofobica al massimo.

Appena ho chiesto del Lexotan mi sono addormentata, sono ansiosa e non volevo farla“.

Il sospetto del web

Il web però vuole vederci chiaro: il fatto che alla Alberti è stato risparmiato il televoto, ha insospettito alcuni spettatori che si sono scatenati in rete.

Credibilissima la storia del malore di Barbara Alberti ….. #gfvip pic.twitter.com/lbuCnLKdPW — Detto JO (@JoaoPrimero) January 27, 2020

Il fatto che l’intellettuale sia tornata in casa “cavandosela senza nemmeno una nomination di ufficio” suona un po’ strano a qualcuno.

Disgustato questa sera sia dall’ormai palese voglia degli inquilini di mandare Patrick in nomination tutte le settimane, sia dal fatto che la Alberti se la sia cavata senza nemmeno una nomination d’ufficio. #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) January 27, 2020

Qualcuno quindi avanza l’ipotesi che Barbara Alberti abbia barato, fingendo di stare male.