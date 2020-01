Un colpo di scena in onda a Pomeriggio 5. Alla fine della prima parte del contenitore domenicale di Canale 5, Barbara d’Urso, nominata recentemente personaggio del decennio, si è scagliata contro un uomo che avrebbe truffato la trasmissione, rivolgendogli parole molto forti.

Barbara d’Urso contro il truffatore

Barbara d’Urso su tutte le furie. La conduttrice instancabile di Cologno Monzese, alle prese negli ultimi giorni con la scomparsa di Luigi Favoloso, si è arrabbiata con un uomo che ha truffato lo staff del programma. Questo si sarebbe finto intenzionato ad aiutare una signora di 89 anni in condizioni di disagio, offrendole di vivere in una villa sul litorale di Ostia.

A quanto pare, Barbara d’Urso e l’intera redazione di Pomeriggio 5 sono caduti nel tranello e la conduttrice si è così rivolta al malfattore: “È ovvio che ci troviamo di fronte a un truffatore. Noi stessi siamo stati truffati.E vorrei dire a questo che a me personalmente, e a tutta l’Italia, fai un grandissimo schifo!”.

Il pubblico è stato dalla parte della conduttrice che in questa edizione si batte per aiutare persone in difficoltà e per appianare divergenze tra vicini.

L’aiuto alla signora continua

Barbara d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 si è mostrata arrabbiata e al tempo stesso dispiaciuta per il destino della signora di 89 anni che è stata truffata e che da tempo vive in difficoltà, in un box auto. A quanto pare, durante il weekend, è stato chiaro che le intenzioni dell’uomo non fossero delle migliori e la presentatrice si è detta scioccata. Le parole della d’Urso sono di sconforto e di incredulità: “Non posso credere che questa persona abbia voluto prendere in giro una signora di 89 anni, che da 5 anni vive con la vestaglia fino al collo per il freddo e che si deve fare la doccia ogni due mesi chiedendo l’elemosina qua e là.

Non è davvero possibile”.

Naturalmente, il programma si è mostrato intenzionato ad aiutare ancora la donna, dando tutto in mano agli avvocati per rintracciare il truffatore e permettere alla signora di poter trascorrere gli ultimi anni in modo dignitoso.