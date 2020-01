Per la seconda volta nella sua vita, e con molta felicità che non nasconde, l’ex del talent di Amici di Maria De Filippi, Elodie prova a scalare la vetta dell’Ariston. Il coronamento di un sogno che potrebbe avvenire grazie alla sua Andromeda, la canzone che porta al Festival con un testo molto particolare.

Elodie al Festival con la sua particolare Andromeda

“Il mio è un brano particolare, ci ho messo un po’ per sceglierlo, ma secondo me è giustissimo, è grintoso, parla di una donna con un punto di vista fermo“, dichiara Elodie, ex di Amici che però non è nuova a Sanremo.

La cantante infatti, tornata ora alla ribalta anche in ambito più gossipparo per la sua storia d’amore con Marracash, ci aveva già provato una volta sul palco dell’Ariston nel 2017 con È tutta colpa mia. Il testo di Andromeda, la canzone in gara a Sanremo 2020 svelato da TvSorrisieCanzoni.

Il testo di Andromeda:

Dici sono una grande

Stronza che non ci sa fare

Una donna poco elegante

Tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore

Confondere il tuo ridere per vero amore

Una volta 100 volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Come un punto tra la gente

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Forse ho solo bisogno di tempo forse è una moda

Quella di sentirsi un po’ sbagliati

Ci penso qua sul letto mentre ascolto da ore

La solita canzone di Nina Simone

Una volta 100 volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Non sarai mio marito mio marito no

Me ne vado a Paris vado a Paris però

Ti prego giurami tu giurami che non

Mi dirai mon ami mon ami ti prego

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine