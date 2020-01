Lasciando indietro un lungo strascico di polemiche, Junior Cally arriva sul palco di Sanremo sicuramente amareggiato per le fortissime critiche che hanno preso di mira l’eticità dei suoi testi. Una prima volta a Sanremo sicuramente partita non nel migliore dei modi ma che potrebbe riservare a lui molte sorprese. Il testo di No grazie, il brano portato al Festival di Sanremo da Junior Cally.

Junior Cally a Sanremo con No Grazie

Amante le sfide difficili e delle occasioni che possono permettergli di superare i suoi stessi limiti, Junior Cally senza maschera si prepara ad un’edizione di Sanremo che lo vede sicuramente tra i più chiacchierati di sempre.

Concentrandoci però sul testo della sua canzone in gara, lo stesso Junior così racconta: “Il brano che porto è folle, quasi mi dispiace aver tolto la maschera a settembre. Il brano è anti-populista e ultra rap“. È indubbio che, tra attualità e affronti, il testo della sua No Grazie svelato da TvSorrisi&Canzoni attirerà l’attenzione ben oltre i confini sanremesi.

Il testo di No grazie:

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Ogni mattina

Avrà l’oro in bocca

Finché ho i soldi nascosti nel letto

Con la resistenza

Alla dittatura

Del politicamente corretto

Il mio sogno è quello di arrivare in alto

Senza spendere i soldi di un altro

Faccio cattivo viso

A buon gioco

E anche se sono bello

Non piaccio

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Spero si capisca che odio il razzista

Che pensa al Paese ma è meglio il mojito

E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito

Si chiedono “questo da dov’è uscito?”

Dal terzo millennio col terzo dito

Parlare di eccesso non è eccessivo

Sono il fuori programma televisivo

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Giuro la smetto con sta storia del rap

Voglio scrivere canzoni d’amore per la mia ex

Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man

Insultare tutti sì ma solamente sul web

No grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie