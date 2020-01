Negli giorni scorsi la conduttrice svizzera Michelle Hunziker ha festeggiato il compleanno. Per farle gli auguri, sul suo profilo Instagram la figlia Aurora le ha dedicato una foto ed un pensiero molto dolce. Un gesto d’amore che ricambia quanto fatto dalla madre stessa solo pochi giorni prima.

Gli auguri della figlia Aurora

La 43enne Michelle Hunziker è uno dei volti più noti dal pubblico italiano: la sua bellezza da modella l’ha fatta notare, ma il definitivo successo è arrivato anche grazie all’umorismo che la contraddistingue. Questa è Michelle per il pubblico, ma per qualcun altro è semplicemente “mamma”.



La figlia Aurora Ramazzotti, che di recente ha parlato del rapporto con mamma Michelle, è da qualche anno sulla cresta dell’onda. Nonostante una carriera da costruire, tuttavia, trova sempre modo di mostrare affetto e amore per la madre. Per il suo compleanno, Aurora ha condiviso su Instagram una foto di loro due insieme, con un tenero messaggio. “Sappi che cercherò sempre, tra le tue braccia, profumo di casa – scrive Aurora – Quella casa che solo tu mi sai dare. Per sempre insieme mammottina, auguri dalla tua pallina morbidosa“.

Sotto il post è arrivata la risposta di mamma Michelle, che certifica come il messaggio della figlia Aurora l’abbia colpita nel profondo: “Ommiodioooooooooooooo! Pallina mia!” scrive la Hunziker.

Il soprannome usato da mamma Michelle

Quella firma sulla foto, “pallina morbidosa”, l’aveva rilanciato anche la stessa Michelle solo due giorni prima in un altro post Instagram. Orgoglio di mamma venuto fuori sfogliando vecchie foto di quando Aurora Ramazzotti era una piccola bambina, anche in questo caso condite da parole d’amore. “Non ce n’è….anche oggi ti guardo e ti continuo a vedere così…sei la mia pallina morbidosa” aveva scritto.



Michelle non è nuova a pubblicare foto dell’infanzia di Aurora, come fatto il giorno del suo compleanno. La “pallina” però è cresciuta: “oggi sei una bellissima donna, forte e determinata – scrive Michelle – e ti prendo sul serio, solo che il mio cuore scoppia di tenerezza. È più forte di me. Ti amo pupi“.

Il puro e tenero ritratto di una madre ed una figlia, unite da un amore indissolubile.