Nel pieno di una diretta sui social Matteo Salvini, leader della Lega, argomenta il suo punto di vista sulla Ocean Viking, la nave delle ong con a bordo 403 migranti diretta verso Taranto come annunciato sui social da Medici Senza Frontiere. E proprio da Salvini, infervorato sui social, sembra partire la minaccia di una denuncia nei confronti di Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese.

Ocean Viking diretta a Taranto, Salvini sbotta sui social

“A proposito sbarcheranno a Taranto nelle prossime ore altri 400 immigrati a bordo di una nave delle Ong. Due riflessioni – tuona Salvini in diretta Instagram, parlando a braccio sul caso della Ocean Viking – Ha preso la Puglia, l’Italia e Taranto in particolare come un campo profughi coi problemi dell’Ilva, coi problemi dell’inquinamento, coi problemi di salute, coi problemi di lavoro, coi problemi dell’agricoltura tarantina e pugliese, l’unico modo che ha questo Governo Pd-Cinque Stelle di ricordarsi di Taranto e della Puglia è per far sbarcare migliaia di immigrati.

Non ci siamo“.

BREAKING In un annuncio in 6 lingue, i 403 sopravvissuti a bordo di #OceanViking hanno appena saputo che sbarcheranno a #Taranto.

Costretti a rischiare la vita nel #Mediterraneo per fuggire, 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto un porto sicuro. @MSF_Sea pic.twitter.com/gN2j3LSg6U — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) January 28, 2020

La minaccia di Salvini a Conte e Lamorgese: “Li denuncio“

Sempre Salvini, facendo riferimento ai fatti legati alla Gregoretti: “Poi però siccome il porto questa Ong lo ha chiesto sabato alle ore 13, e siamo arrivati a martedì ora di pranzo, 4 giorni prima di concedere un porto sicuro a questa Ong.

Li denuncio – minaccia Salvini sui social, puntando il dito contro Conte e Lamorgese – Denuncio per sequestro di persona il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Interno. Andrò a processo perché ho bloccato per 4 giorni lo sbarco da una nave militare di 131 immigrati? Ebbene, l’aver tenuto a bordo per 3 giorni non 131 ma 400 immigrati, allora se siamo in un Paese dove le regole valgono per tutti, è sequestro di persona e quindi ci troviamo in Tribunale col signor Conte e la signora Lamorgese e vediamo se il criminale è solo Salvini e se la legge è uguale per tutti“.

Salvini: “Se sono un criminale io, sono criminali anche loro“

Ma la diretta continua: “Se lo sbarco lo blocca Salvini brutto e cattivo per coinvolgere i Paesi europei, sono un criminale. Se lo sbarco lo bloccano i solidali e generosi piddini Conte e Lamorgese fanno il loro lavoro?

Vediamo, se sono un criminale io, sono criminali anche loro – chiosa Salvini – “Se ho semplicemente fatto il mio dovere io, hanno fatto il loro dovere anche loro con una piccola differenza: che questo mese di gennaio sapete di quanto sono aumentati gli sbarchi rispetto al gennaio dell’anno scorso? Del 500%. Quintuplicati“.