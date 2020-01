Un misterioso conto alla rovescia sta scandendo le giornate di Paola Perego e dei suoi follower su Instagram. Da due settimane circa, la conduttrice sta postando una foto al giorno relativa a una tappa importante della sua carriera accompagnata solamente da un inesorabile countdown. Oggi, a segnare la tappa “-6” è arrivata una foto che ha acceso diverse speranze, specialmente su Twitter: sta tornando La Talpa?

Il ritorno è davvero possibile?

Il reality game in cui un vip doveva “tradire” e sabotare tutti gli altri senza farsi scoprire è ormai diventato un piccolo cult.

E gli anni che passano non fanno altro che elevarne il ricordo ed aumentare l’hype per un possibile ritorno, anche perché, periodicamente, la notizia di una nuova edizione de La Talpa salta fuori. L’ultima risale a questa estate quando Carlo Freccero, all’epoca direttore di Rai 2, si era detto possibilista: “La Talpa? Mi piacerebbe, è uno di quei programmi che secondo me ha qualcosa di contemporaneo”. Freccero ora non è più in carica, ma potrebbe aver lasciato le basi per il ritorno del reality in un’ottica, ancora attuale, finalizzata a rendere sempre più giovane Rai 2.

Ma non è finita qui perché, per stessa ammissione della conduttrice, anche Discovery si era detto pronto a rifare La Talpa: “Con Discovery sembrava fatta: abbiamo fatto i sopralluoghi, le location erano pronte, io avrei richiamato Paola Barale come inviata ma poi è saltato tutto”. Insomma, La Talpa interessa a tutti i network, ma non solo. Sono tanti infatti quelli che richiedono a gran voce il ritorno del reality. L’annuncio della Perego ha scoperchiato il vaso di Pandora e ora sono in tanti, sotto quella foto, a taggare persino l’agente Lucio Presta nella speranza di ricevere conferme in tal senso.

La conduttrice, tempo fa, aveva detto a Davide Maggio: “Me lo continuano a chiedere, sui social e per strada”. Che sia la volta buona?

Ipotesi Isola e libro

Nuove piste si aprono però sul countdown della Perego. La conduttrice sta infatti postando foto di tutta la sua carriera e i suoi programmi e potrebbe essere improbabile che l’annuncio si riferisca ad uno di questi (perché altrimenti lo avrebbe scelto per la chiusura del conto alla rovescia).

Quel che molti temono è che in preparazione ci possa essere un libro, esattamente come molte colleghe – tra cui la Ventura – hanno già fatto. Altra ipotesi, piuttosto quotata, è invece legata al ritorno con un nuovo programma. Con Alessia Marcuzzi che ha rinunciato alla conduzione de L’Isola dei Famosi (si vocifera per Lo Show Dei Record), ci sarebbe un posto vacante e la Perego avrebbe un curriculum di tutto rispetto in materia di reality game. Voci di corridoio vogliono Ilary Blasi alla guida, ma non esiste alcuna conferma ufficiale, solo 5 giorni di attesa a partire da oggi…