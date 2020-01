Anche per lei, come per Junior Cally, a ridosso della sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, non sono mancate le polemiche. Parliamo di “pel di carote”, la grande cantante italiana di fama internazionale Rita Pavone. Un ritorno a Sanremo, il suo, dopo una latitanza di 48 anni. Il testo di Niente (resilienza74), in gara a Sanremo 2020.

Rita Pavone a Sanremo 2020 con Niente (resilienza74)

Soddisfatta del suo brano, Rita Pavone torna felicemente a Sanremo mettendosi in discussione dopo ben 48 anni di assenza dalla competizione sanremese. Un ciclo che riprende vita con una canzone che, come suggerisce il titolo, racconta la resilienza, la sua tempra: “Quando sarò sul palco mi aspetta una botta di adrenalina.

Non è vero che più avanti si va e più è facile, perché tutti si aspettano qualcosa. Io ho sempre fatto qualcosa, speriamo di farlo anche stavolta“, racconta la Pavone a Raiplay. Il testo di Niente (resilienza74), svelato da TvSorrisieCanzoni, in gara a Sanremo 2020.

Il testo di Niente (resilienza74):

Niente, qui non succede proprio niente

E intanto il tempo passa e se ne va

Meglio cadere sopra un’isola o un reality che qualche stronzo voterà

Niente, adesso non ricordo niente

Fammi sentire che sapore ha

E la mia testa sul cuscino certe notti vuoi sapere quanto male fa

Male fa, male fa (and I like it, I like it)

Male fa, male fa (yes I like it, I like it)

Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi

Resto qui nel fitto di un bosco

E il tuo vento non mi piegherà

Qui non succede proprio niente

Pensavo

Che ad ogni seme piantato corrispondesse un frutto

Dopo ogni fiato spezzato ricominciasse tutto

Che la parola di un uomo valesse oro e invece

Trova un amico ma non toccargli il tesoro

Niente, non ci ho capito proprio niente

Ma anche l’orgoglio si rimargina

Picchia più forte, non lo vedi che sto in piedi

Non ti accorgi che non servirà

Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi

Resto qui nel fitto di un bosco

E il tuo vento non mi piegherà

I love you, I love you, I love you, I love you, I love you

I love you.



Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi

Resto qui nel fitto di un bosco

E il tuo vento non mi piegherà

Mai più

Il vento non mi piegherà mai più

Il vento non mi piegherà

Qui non succede proprio niente